Lindas påskepynt vekker oppsikt

Ideen oppstod i 2010. Da laget Dammen en stor påskekylling sammen med søsteren Sonja.

– Det startet med at det var en forferdelig dårlig påske. Ungene ville gjerne at vi skulle finne på noe så da fant vi ut at vi skulle lage en stor påskehøne utenfor her jeg bor, forteller Dammen.

Påskepynten har nå blitt tradisjon. Prosjektet er så viktig for familien at det prioriteres foran andre påskeaktiviteter.

– Det er viktigere å få til påskeprosjektet ute enn å gjøre påskevasken inne, ler Dammen.

Familieprosjekt

Siden påskekyllingen i 2010 har Dammen laget både påskeegg, elg, sjakkbrett, påskehare og stolheis. I år har familien valgt et aktuelt kommunepolitisk tema.

– I år har vi en snøscooter med to damer på som illustrerer at de er på påsketur. Vi har valgt dette temaet fordi kommunen forhandler frem snøscooterløyper, forteller Dammen.

Etter hvert som prosjektene ble stadig mer avanserte, måtte Dammen og søsteren ha hjelp for å lage figurene.

– Vi er avhengig av hjelp. Alle må stille opp når vi skal bygge. Noen ganger har vi måttet bruke traktor for å få det på plass, sier Dammen.

Hun forteller at forberedelsene tar lang tid. For det har gått sport i å lage morsom pynt.

– Det blir vanskeligere for hvert år å finne på nye temaer. Vi legger hodene i bløtt og prøver å komme på lure ideer. Det skal liksom være enkelt samtidig som det skal være fint.

Vekker oppmerksomhet

Påskepynten vekker oppmerksomhet i Engerdal. Ifølge Dammen kommer innbyggere fra hele kommunen til sentrum for å se på prosjektet.

– Det er mye folk som er nede og ser på og tar bilder. Det er nesten forventninger fra folk rundt om i kommunen som er nysgjerrige på hva det blir i år, sier Dammen.

Hun forteller at responsen er stor også utenfor kommunegrensene.

– Jeg får veldig mye respons på Facebook. Det har blitt tradisjon og da forventer folk at det blir noe. Da er det morsomt å finne på nye ting hvert år.

Avhengig av været

Påskeprosjektet er avhengig av både snø- og værforhold. Med stadig mindre snø til rådighet har familien funnet mer varige løsninger.

– Vi har funnet ut at prosjekter som ikke inneholder snø, holder seg best. I år har vi snøscooterne som tåler både snø og regn. Det er værbestandig, sier Dammen.