Lillehammer: Mann skutt i overkroppen

Mannen ankom sykehuset i en drosje i 16-tida søndag ettermiddag. Sykehuset fant da kuler fra et luftvåpen i overkroppen hans og varslet politiet.

Ifølge politiet hadde han punktert lunge og skader i en skulder.

Han ble da fraktet til Oslo universitetssykehus på Ullevål for operasjon.

Skal ha skjedd på fest dagen før

Skuddene skal ha blitt løsnet på en privatfest i Vingrom, et tettsted like sør for Lillehammer, natt til søndag.

ETTERFORSKER: Politiet er i gang med å avklare hva som skjedde og hva som var bakgrunnen for skyteepisoden, sier politiadvokat Eystein Husby. Foto: Alexander Nordby / NRK

Mannen kan altså ha gått med kulene i overkroppen i mange timer før han kom seg til sykehuset.

Politiet vet ikke hvor alvorlige skadene er.

Seint søndag kveld ble to lokale menn i 20-åra pågrepet av politiet.

De er siktet for kroppsskade. Siktelsen gjelder slag mot fornærmede i tillegg til luftvåpenskadene.

Politiadvokat Eystein Husby i Innlandet politidistrikt sier til NRK at de avhører både de to pågrepne og vitner.

– Politiet fortsetter nå den taktiske og tekniske etterforskningen for å avklare hendelsesforløpet og bakgrunnen for gjerningen, sier han.