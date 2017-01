Lillehammer: – Brannstifter med motstridende forklaringer

I går ble 24-åringen varetektsfengslet to uker med brev- og besøkskontroll. Av kjennelsen går det fram at retten har liten tillit til hennes forklaringer. Det skyldes, ifølge retten, at hun både har kommet med motstridende utsagn om hendelsesforløpet, og at disse uttalelsene heller ikke stemmer med forklaringer fra sentrale vitner.

– Har gjort det med forsett

Hun har sagt at det hele startet med bruk av lighter. Sør-Gudbrandsdal tingrett skriver at det er lite sannsynlig at det kan ha utviklet seg en slik brann «ved kun anvendelse av lighter.»

Videre mener retten at det er stor sannsynlighet for at «hun har påsatt brannen med forsett.»

Høy strafferamme

UTFORDRENDE OPPGAVE: Lorents Stavrum er oppnevnt som forsvarer for den siktede 24-åringen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Hennes forsvarer, Lorentz Stavrum, sa i går at hun er forferdet over den situasjonen hun er kommet i.

– Hun husker deler av det som har funnet sted. Hun erindrer ikke å ha gjort noe som betinger straffskyld for hennes vedkommende. Så foreløpig har hun gitt uttrykk for at hun har forvoldt skaden med stor sannsynlighet, men ikke med vilje.

Det er den såkalte mordbrannparagrafen, §355, med en strafferamme på inntil 21 års fengsel, som er grunnlaget for siktelsen. Paragrafen tar høyde for at forsøk på drap kan straffes på linje med fullbyrdet forbrytelse.

– Visste at det kunne føre til tap av menneskeliv

Retten viser til at selv om hun ikke bodde i leiligheten, var hun klar over at det bodde mange personer der.

«Hun har også vært der flere ganger på besøk. I tillegg er brannen påsatt i et tidsrom der de fleste har lagt seg for å sove. Retten har derfor kommet til at det for siktede var sannsynlighetsovervekt for at brannstiftelsen lett kunne medføre tap av menneskeliv,» skriver Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Politiet fikk medhold i kravet om brev- og besøkskontroll, fordi retten mener hun ikke må få anledning til å påvirke vitner som ennå ikke er avhørt.

Vil gjenreise bygget

Den totalskadde bygningen var fra 1827, samtidig som Lillehammer ble etablert som by. Fagfolk innen kulturvern betegner brannen som en stor tragedie. Fylkeskonservatoren i Oppland går inn for å gjenreise det verneverdige bygget.