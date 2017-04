Trafikkulykke i Kongsvinger

To biler var involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 205 ved Hokkåsen, øst for Roverud i Kongsvinger ved 11.15-tida. Ifølge politiet var det to personer i hver av bilene. En av bilene havnet på et jorde. Trafikken kan passere ulykkesstedet.