Leverte Farida-anke i siste liten

Staten leverte fredag sin anke i saken der Farida (11) og familien hennes ber om oppholdstillatelse i Norge. Dermed er det gått to og halv måned siden dommen i lagmannsretten, som kom i slutten av juni.

FRA DOKKA TIL AFGHANISTAN: Farida-saken har ført til stort engasjement fra lokalsamfunnet. Foto: NRK

Hun og familien har vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten. Det vakte derfor sterke reaksjoner da Staten tidligere varslet at de ville anke til Høyesterett, fordi det blant annet innebærer at familien blir tvunget til å bo i Afghanistan inntil videre.

Må bo i Afghanistan mens de venter

Familien ble i februar 2015 hentet av politiet fra sitt hjem på Dokka i Oppland, og sendt til Afghanistan.

– Vi har jo forventet at dette ville komme, og familien i Kabul var også forberedt. De må bare leve med det, og gjøre det beste ut av det, sier Merete Engen Enerstvedt.

– Staten valgte altså på et tidlig tidspunkt å varsle at de ville anke, deretter ventet de helt til siste dag med å sende anken av gårde, konstaterer Enerstvedt.

Tør ikke reise til Pakistan for å søke visum

Hun reagerer også sterkt på at norske regler forhindrer familien å søke visum til Norge i perioden fram til endelig avgjørelse i Høyesterett.

– Vi har jobbet med å skaffe visum til familien, men da krever norske myndigheter at de må reise til Islamabad i Pakistan for å levere søknaden. Dette er en farlig reise for dem.

– Med litt smidighet burde de kunne levert den i Kabul, men en slik smidighet har vi ikke sett noe til, sier Enerstvedt.

Jusprofessor Mads Andenæs mener at Staten er på gyngende grunn juridisk når det ikke gis anledning til å være i Norge i ventetiden fram til avklaring i Høyesterett.

– Ikke noe beskyttelsesbehov lenger

Staten skriver i sin ankeerklæring at moren ikke har noe beskyttelsesbehov lenger. Opprinnelig fikk mor og datter midlertidig opphold i 2011 fordi de ikke hadde noen «mannlig omsorgsperson» i sitt nettverk i Afghanistan. Men i 2012 kom Faridas far til Norge, og dermed faller denne begrunnelsen bort, mener Staten.

Selv om sikkerhetssituasjonen i deler av Afghanistan er vanskelig, mener Utlendingsnemnda at det er trygt for dem å bo på hjemstedet Jaghuri i Ghazni-provinsen, og at det ikke er «reell fare for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling».

Familien og deres advokat avviser imidlertid påstanden om at denne regionen er trygg å bo i.

Vil ha avklaring

Staten mener det er eksempler fra tilsvarende saker der tingrett og lagmannsrett er kommet til hver sin konklusjon. Derfor er det behov for en rettslig avklaring, skriver Regjeringsadvokaten i sin ankeerklæring.