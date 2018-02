Leter fortsatt etter drapsvåpen i Jemtland-saken

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden sier at politiet nå har andre opplysninger og spor som gjør at det ikke er avgjørende å finne våpenet. Han vil ikke si noe om ektemannen som er sikta for drapet hadde våpentillatelse og hvilke våpen det i så fall var. Og han vil ikke svare på om det er funnet prosjektiler fra våpenet Janne Jemtland ble skutt med.

Lørdag 13. januar ble Janne Jemtland funnet død i Glomma i Våler. 36-åringen ble meldt savnet fra sitt hjem i Brumunddal i Hedmark natt til 29. desember 2017.

FUNNET I GLOMMA: Janne Jemtland ble funnet i Glomma 8 mil fra der politiet mener hun ble drept. Foto: NRK / Elias Engevik

Politiet pågrep 14 dager etter ektemannen som er siktet for drapet, som sier seg ikke skyldig etter siktelsen. Men han knytter seg til situasjonen der hun døde.

Politiet mener hun ble skutt hjemme på gården.

Ni avhør

Det er ikke kommet fram nye detaljer i avhørene som politiet vil gå ut med.

– Vi er nå snart i mellomfasen i etterforskningen og satser på å ferdigstille etterforskningen før sommeren. Så skal tiltalespørsmålet tas stilling til hos høyere påtalemyndighet. Vi tar sikte på å få berammet hovedforhandling i tingretten til høsten, sier politiadvokat Andre Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt.

Den drapssiktede ektemannen har vært inne til ni

avhør, og avhørene av ham pågår fremdeles. Det gjøres fremdeles

vitneavhør og tekniske undersøkelser i saken.

Til nå har avhørene vært hans frie forklaring, mens det nå går over i en mer konfronterende fase, opplyser van der Eynden.

Janne Jemtland ble påført dødelig skuddskade med et håndvåpen. Politiet vil ikke si noe om hvor på kroppen hun ble skutt eller om det ble avfyrt flere skudd.

Andre Lillehovde van der Eynden vil ikke si hva ektemannen har forklart rundt det som skjedde.

– Han forklarer at dette var et uhell, og han forklarer seg rundt situasjonen at hun mistet livet, er alt van der Eynden vil si om forklaringen.

Jemtlands ektemann ble pågrepet 12. januar og siktet for drap på kona, og hun ble funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark dagen etter.

Mannen nekter fremdeles straffskyld for forsettlig drap.

Ingen andre sikta i saken

Politiet mistenker ikke at det er noen andre involvert i selve drapshandlingen. Janne Jemtland ble fraktet fra eiendommen i Veldre til Våler, der hun ble funnet i Glomma. Van der Eynden sier at de ut fra undersøkelser av bilene som var på eiendommen i Veldre at hun ble fraktet dit i bil.

BESLAG AV BILER: Politiet gjorde beslag av flere biler på eiendommen til familien Jemtland. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi vil ikke si noe om hvilket kjøretøy vi mener ble brukt, sier han.

Politiet søker ikke etter andre kjøretøy enn de bilene som ble funnet på gården. De vil ikke kommentere om de mistenker at ektemannen fikk hjelp til å frakte den døde til Våler.

– Om det har vært medvirkende har vært sentralt for oss fra dag en, men det har ikke kommet noen ny informasjon der i det siste, sier politiadvokaten.

En mann fra Ringsaker ble i begynnelsen av februar pågrepet siktet for falsk forklaring i forbindelse med saken.

– Hans rolle er nå avklart, sier Andre Lillehovde van der Eynden.

Etter at Janne Jemtland forsvant ble det funnet blodspor fra henne i snøen flere kilometer fra eiendommen der politiet mener hun ble drept. Politiet mener blodsporene er plantet, men vil ikke si noe om hvordan de mener det har skjedd.