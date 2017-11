Leter etter brannårsaken

Politiet fortsetter i dag etterforksningen for å finne årsaken til brannen fredag på Metallco Aluminium på Eina i Vestre Toten der to ansatte omkom. Leder i etterforskingsseksjonen hos politiet i Gjøvik, Siv Opsahl sier det blir en vanskelig oppgave, men at politiet vil bruke den tida som trengs. I morgen vil KRIPOS bistå etterforskingen.