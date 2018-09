Kvinna var sammen med et turfølge på seks personer på Besseggen. Hun kom bort fra de andre og ble sist sett i 16-tida i går. Resten av turfølget er funnet og henta ned.

– Det har vært vanskelige forhold i natt med sikt på under ti meter. Det har vært bløtt og glatt i de bratte områdene, og vi har lett med hodelykter, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Hågen Løvseth til NRK.

Leter med hunder

Det søkes etter den savnede kvinna i et stort område. Folk fra Norske redningshunder, Røde Kors, politi og politihunder hjelper til med å lete etter henne. .

– Vi konsentrerer oss om stien der hun sist ble sett, på midten av Besseggen, til der hun skulle, Gjendesheim, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til NTB.

Temperaturen i området er ikke så ille for årstiden, men det er tåke og regn. Kvinnen er i utgangspunktet godt utstyrt, med ekstra skift. Ifølge de hun var med, hadde hun imidlertid allerede skiftet til tørre klær etter å ha blitt våt i regnværet på Besseggen.

Hentet i mørket

Turfølget som ble hentet natt til fredag, fikk politiet kontakt med på telefon. De befant seg i området Bandet/Bessvatnet. Noen timer etter at de fikk kontakt, var det klart at turfølget, en gruppe med tre nordmenn og to amerikanere, måtte hentes ut med

båt, men det tok tid å få båten opp i fjellheimen.

– Det begynte å røyne litt på, de er veldig kalde og var ikke utstyrt for å dra på denne turen, i alle fall ikke på denne tiden av året og på denne tiden av døgnet i regn og mørke, sier operasjonsleder Løvseth.

Klokka 3 var to av dem hentet i den lille båten og inne i en hytte på andre siden av vannet. Det tok ytterligere to timer til før båten fikk hentet de tre siste og brakt dem over.

Klokka 5.30 meldte politiet at hele gruppa var fraktet med båt over Bessvatnet og tatt til hytta i området.

Mange turister

Besseggen i Vågå er en populær fjellrygg å bestige, med økende turisttrafikk de siste årene. Her har reiselivsnæringa tidvis ansatt en egen vaktmester som patruljerer fjellet i

høysesongen. Denne patruljen skal ikke ha vært ute torsdag.

Den økte popularitet for den norske fjellheimen har også medført at større mengder av mindre fjellvante folk kommer til Norge og utløser flere redningsoppdrag.