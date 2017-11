Leste opp brev fra Farida

Stortingsrepresentant Une Bastholm fra MDG leste i dag opp et brev fra Farida Khurami (11). Jenta gikk på skole i Nordre Land da hun og familien ble sendt tilbake til Afghanistan. Det var under debatten om retur av asylsøkere at brevet ble lest opp.