Legen tok ikke celleprøve: – Han sa jeg var for ung til å ha kreft

– Han sa jeg var for ung til å ha kreft og det var ingen vits i å undersøke meg, forteller nå 24 år gamle Bjørkvold fra sofaen i barndomshjemmet på Gjøvik.

Fastlegen mente hun med sine 23 år var for ung til å få sykdommen, og undersøkte henne ikke da hun to ganger oppsøkte hjelp i januar i år. Kort tid etterpå ble hun diagnostisert med livmorhalskreft hos en privat lege.

– Jeg synes rett og slett at det er skikkelig teit at alderen skal være en begrunnelse for hvorfor jeg ikke ble sjekket, sier Bjørkvold.

Kreften kunne blitt oppdaget tidligere

Den flere centimeter store svulsten kunne blitt oppdaget tidligere, dersom fastlegen hadde gjort en gynekologisk undersøkelse, som hun sier hun ba om.

– Svulsten ble funnet i livmorhalsen og var ganske stor. Han så den med en gang, forteller hun om undersøkelsen der kreften ble oppdaget.

Bjørkvold har bestemt seg for å klage inn sin tidligere fastlege til Norsk pasientskadeerstatning etter hendelsen.

– Jeg synes ikke det er greit at det skal gå gjennom uten å bli lagt merke til.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle legen. Han forteller at han forsøkte å finne ut hva Bjørkvolds symptomer kom av, før han tok en celleprøve. Legen mener hun ikke ba om å ta celleprøve før sitt andre besøk, og at han ikke ville nektet henne undersøkelsen, dersom hun ba om den. Legen legger til at han synes det er forferdelig å få tilbakemelding på at en så ung pasient har fått en slik diagnose.

– Kan ikke forebygge kreft ved å starte tidligere

Årlig får mellom null og fem kvinner under 25 år diagnosen livmorhalskreft, viser tall fra Kreftforeningen. Totalt får mellom 300 og 400 norske kvinner diagnosen hvert år.

Siden 1995 har helsemyndighetene, patologiavdelinger, leger, Helsedirektoratet og Kreftregisteret samarbeidet om screeningprogrammet for livmorhalskreft. Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta celleprøve for å kunne diagnostiseres og behandles på et tidlig tidspunkt hvis de har celleforandringer. Kvinner utenfor aldersgrensene er ikke en del av programmet.

– Internasjonale retningslinjer sier at man bør begynne ved 25 år. Man kan ikke forebygge kreft ved å starte tidligere, forteller lege og leder av screeningprogrammet, Ameli Tropé.

VANSKELIG: Tropé forteller at det er en hårfin balanse mellom å screene unødvendig mange og å fange opp celleforandringer hos unge kvinner. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tropé forteller at det gjøres kontinuerlige vurderinger av om også kvinner under 25 år skal innlemmes i screeningprogrammet.

– Det er en balanse mellom overbehandling og å finne de fem tilfellene. Man finner veldig mange med celleforandringer i den alderen, som mest sannsynlig hadde gått tilbake av seg selv. Derfor er det ikke sikkert at en celleprøve er det riktige, forteller hun.

Avdelingsoverlege på gynekologisk poliklinikk på Gjøvik sykehus, Anja Døssland Holstad, sier på generelt grunnlag at også unge kvinner bør få ta celleprøve dersom de har klare symptomer.

– Hvis man har symptomer, uregelmessige blødninger, smerter eller noe annet som er unormalt, må fastlegen vurdere om man skal ta celleprøve eller henvise til gynekolog, sier Holstad.

Moren ble vendepunktet

Da Bjørkvold fikk beskjed av fastlegen om at hun var for ung til å ha kreft, slo hun seg først til ro med legens vurdering. Hun dro hjem til foreldrene og fortalte den gode nyheten – hun hadde ikke kreft, slik hun hadde trodd. Mamma Tone Bjørkvold ble sjokkert av det datteren sa.

– Hva, har du trodd du har kreft?, spurte jeg henne.

– Ja, sa svarte jeg da, forteller Bjørkvold.

Moren lurte på hvordan legen hadde kommet frem til at datteren ikke var syk. Da 24-åringen fortalte at hun ikke hadde blitt undersøkt, tok moren affære.

– Jeg sa hun skulle dra til en privat lege, jeg betalte, forteller hun.

Få dager senere fikk datteren vite at hun hadde livmorhalskreft i stadium 2B.

DOKUMENTERT: Mor og datter ser gjennom dokumenter fra behandlingen i stua på Gjøvik. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Oppfordrer andre til å sjekke seg

Omfattende og langvarig behandling på Radiumhospitalet måtte til for at Bjørkvold skulle bli kvitt kreften som hadde vokst både i og utenfor livmorhalsen hennes. Ni måneder etter at hun fikk diagnosen, er hun kreftfri. Målet er å fungere normalt, men konsekvensene av sykdommen må hun leve med resten av livet.

– Det som er verst for meg er at jeg har mistet min mulighet til å få barn. Det er noe jeg må takle videre. For meg hadde det stor betydning og den muligheten har jeg nå mistet.

24-åringen engasjerer seg for at unge jenter skal sjekke seg dersom de opplever noe unormalt. Hun mener man ikke alltid kan stole på legens vurdering hvis man opplever noe annet selv.

– Det er viktig at hvis man sitter inne med en sånn tanke at man blir tatt på alvor og at man får sjekket seg. Stå på, fastlegen kan ta feil, understreker hun.