Legejournal: 13-åringen halverte vekten de siste fire månedene før hun døde

Mandag må jentas mor, Camilla Lem Heggelund (45), møte i retten, tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner.

Etter det NRK kjenner til står det i 13-åringens legejournal at hun, ved den siste registrerte veiingen hos fastlegen den 21. august 2015, veide i overkant av 40 kilo.

Da hun døde fire måneder senere veide hun 21 kilo, noe som tilsvarer en halvering av kroppsvekten, sammenlignet med vekten fra legejournalen.

Et av de mest sentrale spørsmålene i saken blir hva som skjedde de siste månedene før 13 år gamle Angelica døde av avmagring nyttårsaften 2015. Mor og datter flyttet opp til familiehytta på Beitostølen i Valdres 5. oktober samme år. I perioden før 13-åringen døde hadde de begrenset kontakt med omverdenen, og Angelica hadde ingen direkte kontakt med helsevesenet.

– Dramatisk vekttap

AKTOR: Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statsadvokat og aktor i saken, Arne Ingvald Dymbe, vil ikke kommentere vekten konkret, men bekrefter at det dreier seg om et «dramatisk vekttap».

– Dette barnet har vært i en livstruende situasjon over noe tid før hun døde. Hun gikk ned fra en vekt som anses som forsvarlig til en BMI på 8,8. Vi snakker om mange kilo, sier Dymbe til NRK.

Den tiltalte morens forsvarer Aasmund Sandland påpeker at det ikke er unormalt at personer med anoreksi forsøker å manipulere vekt, men at han ikke har noen grunn til å tro at det har skjedd i dette tilfellet. I rettssaken vil vekten fra legejournalen 21. august bli lagt til grunn som utgangspunktet for vekttapet av både av aktoratet og forsvaret.

Påtalemyndigheten mener moren har unnlatt å skaffe datteren nødvendig helsehjelp og at hun også har gjort aktive handlinger som forhindret slik helsehjelp.

– Vi vet at datteren gikk kraftig ned i vekt i ned perioden hun var på Beitostølen, slik at mye i saken vil være knyttet til det som skjedde der, sier Dymbe.

– Hele sykdomsforløpet burde vært tema

Morens forsvarer, Aasmund Sandland, mener tiltalen mot hans klient fremstår som provoserende.

– Vi snakker om en mor som siden diagnosen ble stilt tilbake i 2012 har nærmest levd med ett formål for øyet, nemlig å få sin datter frisk fra anoreksi. I løpet av de fire årene har hun vært i kontakt med 13–14 forskjellige helseinstitusjoner, og spesialhelsetjenesten, hun har vært med sin datter på cirka 200 konsultasjoner i helsevesenet, sier Sandland.

FORSVARER: Aasmund Sandland representerer den tiltalte moren. Foto: Runa Victoria Engen

Han mener hele jentas sykdomsforløp burde vært tema i saken, men tiltalen tar kun for seg tiden etter at hun ble skrevet ut fra sykehus i februar 2015.

– Dette isoleres til 2015 og man ender opp med en tiltale som dreier seg om vold og mishandling i nære relasjoner. Det er nærmest en provokasjon, mener forsvareren.

Sandland bekrefter at 13-åringen var oppe i en «fornuftig» vekt sommeren 2015.

– Da så tilværelsen bra ut, men situasjonen endret seg ganske dramatisk denne høsten, som følge av forhold knyttet til det sosiale.

– Ikke en sak for retten

13-åringen gikk ikke på skole etter flytting til Beitostølen. Camilla Lem Heggelund har tidligere fortalt til NRK at hun tok datteren ut av skolen fordi hun mente skolen ikke tok tak i problemer som hun hadde meldt fra om, og fordi hun ønsket å gi datteren ro.

– Har moren vært klar over vektnedgangen den siste perioden?

– Her har det ikke vært noen daglig veiing, observasjonene er basert på daglig kontakt med sitt eget barn. Det er vel kanskje ikke så lett fra dag til dag å se at man har gått ned i vekt fra dagen før, sier Sandland.

DØDE NYTTÅRSAFTEN: 31. desember 2015 rykket nødetatene ut til hytta på Beitostølen i Valdres. Foto: arkiv

– Men dersom det er reelt at vekttapet var på 20 kilo, er det mulig ikke å få det med seg?

– Det skal ikke jeg uttale meg om. Spørsmålet er om dette er mishandling i nære relasjoner, og det er det altså ikke. Dette er en sak for helsevesenet og ikke for retten, mener forsvareren.

– Dersom situasjonen forverret seg så kraftig, hvorfor oppsøkte hun da ikke hjelp?

– Hun har gjort det hun syns var korrekt under det aktuelle tidsrom. Så får vi se under forklaringen hennes, hva det har konkret gått ut på.