En person har omkommet. Det bekrefter operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt. Han legger til at de pårørende ikke er varsla.

Det var på en planovergang ved Bjøråneset, nord for Koppang at toget traff en lastebil, før det sporet av.

Politiet ble varsla om togulykka klokka 14.09. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Det jobbes nå med evakuering.

DØDSULYKKE: En person omkom da et tog krasja med en lastebil på en planovergang ved Bjøråneset, nord for Koppang. Foto: BJØRN OPSAHL / NRK

NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby er blant dem som er om bord i toget. Han opplyser at det er rundt 100 passasjerer om bord og at tre eller fire ruter er knust.

– Det er noen personskader, og jeg ser at noen har kutt og at noen bør til helsesjekk. Jeg har snakket med lokomotivfører, og han har det bra. Politiet er på stedet sammen med brannvesenet, sier han.

Kommunen har satt krisestab

KAN BIDRA: Ordfører i Stor-Elvdal kommune, Terje Hoffstad, sier de kan bidra med oppgaver, dersom det blir behov for det. Foto: Frode Meskau / NRK

Terje Hoffstad, ordfører i Stor-Elvdal kommune, sier de har satt krisestab, og at de har et psykososialt team i beredskap.

– Vi kan også bidra med oppgaver, dersom det blir behov for det. Stor-Elvdal hotell kan også ta imot passasjerer hvis det trengs, sier han.

Strekningen blir stengt

NSB jobber med å finne alternativ transport både til dem som var om bord i toget og andre som skulle reist med Rørosbanen.

– Et hjul har sporet av, og toget kan ikke flyttes sånn som det står nå, sier Lundeby.

Pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund, bekrefter også at det har vært en kollisjon, og at det har skjedd på en planovergang mellom Koppang og Atna.

Det er ikke første gang det skjer ulykker på Rørosbanen. I fjor kolliderte tog og bil fire ganger i Norge. Alle skjedde på Rørosbanen.

Siden 2013 har det vært 40 kollisjoner mellom tog og bil eller personer i Norge. Åtte av dem på Rørosbanen.