Lånte penger i barnas navn - frifunnet i lagmannsretten

Rettssaken mot kvinnen i 50-årene fra Hedmark gikk i Eidsivating lagmannsrett tidligere i september. I fjor ble hun dømt til fengsel i sju måneder, der 90 dager ble gjort betinget, for heleri og bedrageri i Glåmdal tingrett.

Det var bare bedrageriet lagmannsretten behandlet, og de har frifunnet kvinnen for dette.

– Hun er veldig lettet og var spent på hvordan dette skulle gå. Jeg mente at det var feil å domfelle for bedrageri i tingretten, og det har heldigvis vist seg å holde stikk. Jeg er veldig fornøyd med at lagmannsretten var villig til å behandle saken, sier forsvarer Per Danielsen.

LETTET: Advokat Per Danielsen sier hans klient er lettet over å bli frifunnet for bedrageri.

Siden heleri-dommen fra tingretten ikke var oppe til behandling, har lagmannsretten satt straffen for heleri til fem måneders fengsel.

Tok opp lån

Heleri gjaldt penger hun hadde mottatt på sin konto fra en mann hun møtte på internett, som kalte seg Dave. Han sa han jobbet som lege og var stasjonert på den amerikanske militærleiren i Kabul. Pengene hun mottok sendte hun videre etter hans instrukser.

Bedrageri gjaldt lån for til sammen 220 000 kroner som var tatt opp i barnas navn, fordi hun etter hvert ikke fikk flere lån sjøl. Pengene ble sendt til Dave etter at han spurte om hun kunne sende penger slik at han kunne komme på besøk.

Barna samtykket til lånene, men påtalemyndigheten mente at hun var den reelle låntakeren siden hun tok initiativet til lånene og pengene ble sendt rett til Dave.

Han forklarte at han skulle betale tilbake pengene da han kom til Norge, men han hverken kom eller betalte tilbake.

Flere kvinner lurt

I etterkant viste det seg at hun var utsatt for svindel, og at mannen bare var ute etter å få mest mulig penger ifra henne.

ANKER IKKE: Aktor Richard Røed sier påtalemyndigheten ikke anker frifinnelsen av kvinnen.

– Alle har hørt at slik kan skje på nettet, men må ha opplevd det for å skjønne hvor utspekulert det egentlig er. Det er veldig mange som søker kontakt på nettet, og i dette tilfelle var ikke hun den eneste som ble lurt, jeg tror det var en seks kvinner som alle har gått på limpinnen i dette bedraget.

Eidsivating lagmannsrett mener at barna muligens ikke forsto at de ville sitte igjen med ansvaret for lånene hvis mannen ikke betalte tilbake, men at de likevel er de reelle låntakerne juridisk sett.

Begge samtykket til lånene, og hjalp moren med å sende pengene til utlandet.

Aktor og politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Richard Røed, sier påtalemyndigheten tar dommen til etterretning, men vil ikke anke.