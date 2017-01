Landslagsspiller til Elverum

Den irakiske landslagsspilleren i fotball, Rebin Sulaka, har signert for Elverum. Svensk-irakeren var Elverums beste spiller i fjor, og fikk i følge daglig leder Per Steinar Krogsæter et milliontilbud fra Malaysia, men valgte likevel å signere for Elverum.