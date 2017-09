Noen driftige damer tok ordfører Kjell Sølverød i Siljan på ordet da han gikk ut og mente at kommunen burde fått et eget ordførerkjede. De heklet like godt et kjede i bomull til ham, noe som ble til landets billigste ordførerkjede.

Men det viser seg at han har sterk konkurranse fra Tolga i Nord-Østerdal.

Var i fjøset

Ordfører Ragnhild Aashaug har nemlig et gjenbrukt kuband av kjetting som ordførerkjede. Kuband brukes til å binde kua til båsen.

Historien begynner med innsettelsen av den forrige ordføreren Erling Aas-Eng i 2007. I den årlige oppsettinga Olsok-revyen var en kårkall en gjennomgangsfigur, og som hadde et skråblikk på det meste.

Han hadde sjølsagt fått med seg at ordføreren ikke hadde noe ordførerkjede. Han tok seg en tur i fjøset, hentet et brukt kuband og overrakte det på innsettelsen. Påmontert var en treplate med kommunevåpenet.

Og det arvet Ragnhild Aashaug.

– Jeg har brukt det ved noen anledninger, seinest da Sommertoget kom. Jeg fikk masse positive kommentarer, kun et sint leserinnlegg, sier Aashaug.

I gull

SPRAYMALT: Kjedet rustet så Ragnhild Aashaug spraymalte det med gull. Foto: Privat

Hun har hatt en utfordring med kjedet.

– Det rustet så fælt. På grunn av koblinga til gruvene på Røros ville jeg spraymale det i kobber. Men det hadde de ikke, så da ble det spraylakk i gull, ler ordføreren.

Som Senterparti-ordfører i landbrukskommunen Tolga, syns hun det er god symbolikk i kjedet. Men hun innrømmer at hun kjenner på det at hun skulle hatt et «ordentlig» ordførerkjede.

– Rollen som ordfører er endret, og det er mye representasjon, og det skal jo markere en rolle, sier ordføreren.

Så helt veltilpass er hun ikke blant andre prangende ordførerkjeder.

INGEN KOFFERT: Aashaug har ingen koffert til å ha kjedet sitt i, så det henger godt på ordførerkontoret i Tolga. Foto: Privat

– Ikke lett

– Kubandet brukes til å binde kua til båsen. Du følger deg ikke bundet av det?

– Hehe, nei, og om i så fall er jeg bundet til Tolga, ler hun.

Hun forklarer hvorfor det har blitt, slik:

Ifølge Aashaug har det sin forklaring at Tolga og Os trolig er den eneste kommunen i Hedmark uten «ordentlig» ordførerkjede.

– Mange av kommunene fikk ordførerkjede av Sparebanken Hedmark på 70-tallet. Vi var da midt i en skilsmisseprosess med Os. Dermed ble det ikke noe ordførerkjede.

Og sjøl om ordføreren gjerne skulle ønsket seg et annet kjede, syns hun det er vanskelig å foreslå det sjøl.

– Nei, jeg syns ikke det er lett når vi har trange kommunebudsjetter.