Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kalla forslaga til tiltaka uvurderlege då han møtte beitenæringa fredag.

– Denne ulven skal takast ut. og vi skal stille dei ressursane som er nødvendig, fortsette han.

Møtte fortvila sauebønder

Bakgrunnen for møtet mellom sauebøndene og den politiske leiinga i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet var tapet av 280 sau i Hurdal, på Hadeland og Toten i løpet av dei siste månadene.

På førehand har sauebøndene kravd at ulven vert teke ut raskare når den beveger seg over i beiteprioriterte område og at bøndene kompenserast for tap og ekstraarbeid.

– Vi skal ikkje lide nokon skade på grunn av freda rovdyr, sa Pål Kjorstad i Norsk Sau og Geit før møtet.

STORE TAP: I Hurdal, på Hadeland og Toten har ulvens herjingar ført til tap og skadar på heile 280 beitedyr. Foto: Privat

Beitesesongen øydelagt

Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag kravde under møtet forståing for situasjonen sauebøndene står i.

– Alle som er råka må kompenserast. Alle i Gran og Toten beitelag er råka, sa han.

Ulset forklarte at i Gran betyr det at svært mange har heile beitesesongen spolert. Nokon har måtta henta inn at dyra sine frå utmarksbeite og mange har ikkje slept dyra sine i det heile teke.

Lova kompensasjon

Landbruksministeren lova ekstra pengestøtte til bøndene som må halde sauene sine​ heime på grunn av ulven og dermed ikkje får utnytta det rimelege utmarksbeitet.

VIL TA GREP: – Det skal ikkje vere ulv i dette området, sa Jon Georg Dale. Foto: Even Lusæter / NRK

Det har vorte kritisert at klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, ikkje tok turen til møtet. I staden var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet på plass.

Lunde lova òg økonomisk kompensasjon til å dekke dei ekstraordinære utgiftene på grunn av ulven.

– Saka blir prioritert i begge departementa, sa statssekretæren.

Han informerte òg om at dei har teke initiativ overfor både den nåverande og førre regjering i Sverige om forvaltning, men at det ikkje har vore vilje til det Bakgrunnen for forslaget er den felles skandinaviske ulvestamma.