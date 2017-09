Den felles barnevernstjenesten i Nordre og Søndre Land er i dyp krise. I en rapport fra Fylkesmannen i Oppland i mars ble det avdekket sjeldent alvorlige forhold i barnevernet.

I 9 av 10 tilfeller sviktet barnevernet, ifølge den kritiske rapporten. Mange stillinger har stått ubesatt over tid.

I et forsøk på å rydde opp har de to kommunene engasjert konsulenter fra private firmaer i stor stil. Halve barnevernsstaben, 10 personer, er nå innleid på engasjement. Blant dem er han som nå er leder for barnevernstjenesten, Espen Lilleberg. Han er ansatt i firmaet Connexa.

En innleid saksbehandler koster omtrent det dobbelte av hva en ansatt saksbehandler koster. Lilleberg koster kommunene 275 000 kroner i måneden, som tilsvarer over 3 millioner kroner i året.

Det er omtrent fire ganger så mye som ordførerne i Land-kommunene tjener.

Koster millioner

Med 11 ubesatte stillinger, og få søkere til jobbene som var utlyst, mener tjenesteområdeleder Berit Dokkebakke Navrud at de ikke hadde noe annet valg enn å leie inn hjelp for å behandle barnevernsakene med tanke på de store utfordringene de står overfor.

MÅTTE HA HJELP: Berit Dokkebakke Navrud mener de ikke hadde noe annet valg enn å leie inn hjelp. Foto: Arvid Torsgaard / NRK

– Det er veldig mye penger, men vi har hatt utfordringer med å få tak i nok søkere med riktig kompetanse og erfaring til det vi behøver. Derfor må vi kjøpe tjenester, sier Navrud.

Opprydningen i kaoset i barnevernstjenesten blir dyr for de to små kommunene. Så langt i år har innleid hjelp kostet over åtte millioner kroner.

Navrud innrømmer at det er utradisjonelt det de gjør, når de leier inn en leder hos en privat aktør. Så langt har Lilleberg avtale i åtte måneder med barnevernstjenesten.

– Det er ikke mange som har gjort dette før, men det er nødvendig av hensyn til ungene. Vi har mye å rette opp i, og det må veie tyngst akkurat nå.

KRITIKK: Barnevernet fikk kritikk fra fylkesmannen. Foto: Geir Randby / NRK

Kan ta tid

Målet er å skaffe kvalifiserte, faste ansatte når de snart utlyser saksbehandler- og lederstilling på nytt.

Navrud sier det kan ta tid å fylle stillingene, og at de kan ha behov for innleid hjelp lenge.

– Jeg velger å håpe at vi kan få med oss folk som har lyst på en utfordring, men jeg tror det vil ta lang, lang tid å få dette til å bli en forsvarlig tjeneste, sier kommunelederen.

Fylkeslege Erlend Aasheim sier de er glade for at Land-kommunene tar tak i de alvorlige avvikene de har påpekt i barnevernstjenesten, og har ingen kommentarer til pengebruken til barneverntjenesten.

Aasheim sier barnevernloven krever at lederen er ansatt i kommunen. Navrud sier de har en midlertidig avtale med Lilleberg som sikrer at de er innenfor regelverket.