Kvinneopprør i Senterpartiet etter omstridt valg

– Det kan ikke være sånn at man bare bytter plass i toppen og så er det over. Dette gir et svært dårlig signal om hvordan vi ser på en metoo-sak, sier leder i Hedmark Senterkvinner, Åse B. Lilleåsen.

Senterkvinner advarte på forhånd

Tidligere fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning. Foto: Hedmark fylkeskommune

Etter at fylkespartiet hadde fått inn flere varsler om mye alkohol og upassende tilnærmelser overfor unge kvinner måtte Dag Rønning trekke seg som fylkesordfører i januar i år.

Tidligere Sp-fylkesordfører og daværende gruppeleder Arnfinn Nergård ble valgt som ny fylkesordfører.

Mandag valgte fylkestingsgrupa til Senterpartiet ny leder. Valget falt på Dag Rønning.

– Vi har tillitt til Dag Rønning, sier representant Knut Gustav Woie.

Men han sier samtidig at han ikke kjenner til detaljene i varslene mot Rønning.

Lilleåsen sier de før møtet hadde advart gruppa mot å velge Rønning som leder.

– Vi hadde på forhånd sendt et brev til fylkestingsgruppa der vi anbefalte at Rønning ikke ble valgt som gruppeleder. Vi har også sagt fra om dette i møter, sier Lilleåsen.

Mannlig fylkestingsgruppe avgjorde

Det var kun menn som deltok i avstemningen. I fylkestingsgruppa var Mari Gjestvang til stede, men hun var inhabil fordi hun var foreslått som nestleder. Dermed kunne hun ikke stemme, men hun ble valgt som nestleder.

– Dette er et utrolig dårlig signal å sende til resten av medlemmene i Hedmark Senterparti og resten av befolkningen, sier Lilleåsen.

Flere lokallag reagerer

– Jeg håper dette ikke får noen betydning for partiets oppslutning, men jeg syns jo at vi stiller oss lagelig til for hogg.

Flere lokallag på Hedmarken reagerer også på avgjørelsen. Lokallagene i Løten, Stange, Ringsaker og Hamar sier de ikke støtter valget.

STØTTER AVGJØRELSEN: Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp). Foto: Bjørn Opsahl

Men Sp-kvinnene i Hedmark står ikke samlet i synet på valget av Rønning. Fylkesråd Aasa Gjestvang støttet avgjørelsen. Hun mener det er stor forskjell på å være fylkesordfører og gruppeleder.

– Som fylkesordfører representerer man utad, men arbeidet som gruppeleder består mye av å organisere arbeidet internt i gruppa. Dette er to veldig forskjellige roller.

Hun sier at fylkestingsgruppa ikke kjente til innholdet i varslene da de tok avgjørelsen mandag.

Vil ha fokus på politikk

Dag Rønning sa mandag at han gleder seg til jobben som gruppeleder. I en tekstmelding til NRK skrev han:

"Jeg setter stor pris på tilliten fra gruppa i forhold til å kunne gjøre en jobb videre, og ser fram til å ha fokus på politikk resten av valgperioden."

Rønning har ikke svart på NRKs henvendelse i dag angående reaksjonene fra Hedmark Senterkvinner.

Også i andre partier har det vært mye diskusjon om hvilke verv personer kan ha etter at de har innrømmet upassende oppførsel. I Orkdal ble Trond Giske mottatt med stående applaus da han gjorde politisk comeback.