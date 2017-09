Kvinne om drapsforsøk: Han sa det var min siste dag

En mann i slutten av 20-årene fra Somalia er tiltalt i Hamar tingrett, for å ha forsøkt å drepe en kvinne 8. desember i fjor.

Ifølge tiltalen sa han at han ville drepe kvinnen, og stakk henne med kniv i magen og ansiktet. Han lyktes imidlertid ikke i sitt drapsforsøk, hun beskyttet seg med hendene, vred seg unna og kom seg fra gjerningsmannen.

Kvinnen ble påført et 5,5 centimeter dypt stikk i buken i retning hjertet, samt flere stikkskader i ansiktet og i hendene.

Strigråt under forklaringen

Kvinnen, som fortsatt har synlige arr i ansiktet, var svært preget da hun ga sin forklaring i retten onsdag formiddag.

– Han sa «i dag er siste dag for deg.» Jeg prøvde å skrike, men da slo han meg og sa at det ikke var noen vits, han hadde sjekket stedet og sa det ikke var noen i nærheten.

Hun fortalte videre at mannen dro frem en kniv, og at hun klarte å hoppe ut vinduet fra leiligheten. Men mannen kom etter og knivstakk henne flere ganger like utenfor leilighetshuset.

Hun forklarte at hun etter hvert klarte å rømme, og fikk hjelp av en mann i en forbipasserende bil. Kvinnen ble fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus, og videre til Ullevål.

AKTOR OG FORSVARER: Iris Storås er aktor i saken og Bjørn Philipson er forsvarer for den siktede mannen i slutten av 20-årene. Philipson var kritisk til den fornærmede kvinnens forklaring og mener hun har forklart seg ulikt i avhør. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Mener kvinnen skadet seg selv

Mannens forsvarer Bjørn Philipson ønsket ikke å uttale seg til pressen, men var i retten kritisk til flere punkter i kvinnens forklaring. Han påpekte at kvinnen ikke husker at hun ble stukket i ansiktet og mener hun har forklart seg ulikt om det eksakte hendelsesforløpet for politiet og i rettssalen.

Den tiltalte mannen forklarte i retten at kvinnen forsøkte å skade seg selv, og at han grep inn for å stoppe henne fra å ta livet sitt.

Han bedyret sin uskyld:

– Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har ikke gjort det.

Kjøpte kniv samme morgen

BISTANDSADVOKAT: Inger Johanne Reiestad Hansen sier at kvinnen har en sterk historie og at hun har hatt det vanskelig lang tid før knivepisoden skjedde. Hun vil be om en oppreisning på inntil 300 000 kroner. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Aktor Iris Storås sa de har bevis på at mannen kjøpte en kniv samme morgen som hendelsen skjedde. Den tiltalte innrømmet å ha kjøpt en kniv, men sa han kjøpte den til kvinnen, siden han pleide å kjøpe praktiske ting til henne.

Kvinnen forklarte at de to hadde et godt kjærlighetsforhold tidligere, men at hun etter hvert ble frarøvet sin frihet, da mannen ble kontrollerende og nektet henne å gå utendørs. Hun skal ha mottatt mange trusler, og gjort det slutt med mannen.

– Det er en sterk historie, og vi skjønner at hun har hatt det vanskelig også i ganske lang tid før dette skjedde. Og hun synes fortsett dette er en traumatisk opplevelse, sier kvinnens bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.