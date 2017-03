Kvinne i 70-årene tiltalt for underslag og heleri

Ifølge tiltalen skal kvinnen i 70-årene ha tatt 43 100 kroner fra foreningen hun var kasserer ifra april 2015 til februar 2016.

Hun er også tiltalt for heleri etter at hun skal ha fått penger inn på sin bankkonto, og sendt disse videre. Dette skal ha skjedd to ganger.

Hvitvasking

I mars 2015 fikk hun 153 000 kroner inn på sin konto, penger som ifølge tiltalen var utbytte av en eller flere straffbare handlinger.

Pengene ble deretter sendt videre til mottakere i utlandet. I april 2016 fikk hun 161 000 kroner inn på sin konto.

HVITVASKING: Politiet tror kvinnen er brukt som muldyr for å hvitvaske penger, sier politiadvokat Richard Røed. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Hun har mottatt penger fra en ukjent kilde som hun har videresendt til utlandet. Det mener vi er hvitvasking og medvirkning til dette, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Richard Røed.

– Hvorfor mener dere at dette er hvitvasking?

– Det er med bakgrunn i den kontakten tiltalte har hatt med de personer som har sendt inn penger og opphavet til de. Det er ingen grunn, slik vi ser det, at disse pengene skal gå i transitt gjennom hennes konto videre til utlandet igjen. Det ser vi er en metode som gjør det vanskelig å finne ut hvor pengene stammer ifra.

Politiet mener dette er kriminelle penger og at kvinnen er utsatt for det de kaller muldyr-svindel, tidligere kalt Nigeria-svindel.

– Tiltalte er offer

Personer blir brukt til å «frakte» penger som kommer inn på deres konto videre til andre kontoer. Det er flere eksempler på denne typen svindel, også i Innlandet.

– Dette er et økende problem og mange lar seg utnytte til denne typen handling. Det skal sies at tiltalte selv er et offer i denne saken ved at hun har overført store pengebeløp av egne penger til samme person.

Ifølge Røed har kvinnen fått forklart fra personen hun har hatt kontakt med at pengene skulle gå til forskjellige formål, men politiet tror ikke at pengene har gått til det hun har blitt lovet.

– Hun har nok vært litt blendet av en forelskelse, som ofte skjer i sånne saker.

Det er satt av én dag til rettssaken i Nord-Østerdal tingrett til sommeren.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med kvinnens forsvarer for en kommentar.