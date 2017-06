Kvinne i 70-årene dømt etter at hun ble svindlet av «nettkjæreste»

Kvinnen i 70-årene er dømt til fem måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Politiet mener at kvinnen er offer i en såkalt muldyr-sak, der hun blant annet er brukt til å hvitvaske penger som kommer fra straffbare handlinger.

Kvinnen fra Hedmark er dømt for å ha tatt 43 000 kroner fra en forening hun var kasserer for, samt heleri, og forsøk på dette, på til sammen 310 000 kroner.

Hun erkjente å ha tatt penger fra foreningen, men fortalte i retten at tanken var å betale tilbake. Pengene gikk til en mann hun hadde kommet i kontakt med via Facebook i februar 2014.

– Trengte penger til tollavgifter

Han skal gradvis ha opparbeidet seg hennes tillit, og deretter misbrukt dette tillitsforholdet ved at han spurte om å få låne penger av henne. Hun forelsket seg i ham, og lot seg villede av ham, står det i dommen.

Blant annet trengte han penger til å dekke tollavgifter fordi han skulle importere råolje fra Nigeria til England. Kvinnen tok et forbrukslån og overførte 130 000 kroner til mannen.

I løpet av 2014 og 2015 fortsatte han å be om penger. Hun tok opp flere forbrukslån, og har hun opparbeidet seg en gjeld på 700 000 kroner.

Kvinnen anså dette som et lån, men skal bare ha fått tilbakebetalt 6500 kroner.

Retten mener at mannen har bedratt og svindlet kvinnen for store pengebeløp, og påført henne et stort økonomisk tap.

Trodde det var lovlige penger

Kvinnen ble også dømt for heleri etter at hun fikk 153 000 kroner inn på sin konto fra USA. Hun fikk beskjed av mannen at hun skulle sende pengene videre til forskjellige mottakere i utlandet.

Kvinnen trodde pengene gjaldt lovlige forretningssaker. Retten mener at det kan utelukkes, og at de helt klart er utbytte av en eller flere straffbare handlinger.

Det begrunner retten med at overføringene skjer fra mannen som har svindlet henne for store pengebeløp, og at pengene ble overført til personer som hun ikke kjente.

Retten mener hun burde forstått at dette var ulovlig penger. Blant annet ble hun advart av personer som sto henne nær, banken sin og Økokrim. Likevel fortsatte hun å sende penger til mannen.

Hun er også dømt til å betale tilbake pengene hun tok fra foreningen, og må tåle en inndragning av 162 000 kroner. Dette er penger hun mottok fra mannen, som hun skulle sende videre, men overføringen ble stanset og politiet beslagla pengene.