Kvinne funnet hardt skadd i campingvogn

I en pressemelding skriver politiet i Innalndet at de ikke kan utelukke at kvinnen er blitt utsatt for en straffbar handling.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen kl. 12.40 søndag. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart og politiet skriver at de etterforsker saken.

Kvinnen skal være hardt skadd og ble sendt til Ullevål universitetssykehus med ambulansehelikopter.

– Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og vil fortsette med dette gjennom dagen, sier lensmann i Midt-Gudbrandsdal Jon Reidar Gaarden i meldingen.

Det er gjort flere avhør i saken.

Politiet ber om at personer som kan ha sett eller hørt noe melder fra til dem på telefon 02800.