Kvinne (20) dømt for voldtekt for andre gang

Det var i desember for snart to år siden at en mann i 30-årene ble utsatt for vold og grov voldtekt i forbindelse med en privat fest i Eidskog. Tre personer fra Sør-Hedmark er nå dømt for vold eller voldtekt i saken.

Kvinne lurte mann i «pedo-felle»: Nå risikerer hun seks års fengsel for voldtekt

Dømt for medvirkning

Kvinnen var bare 18 år da voldtekten skjedde.

Kvinnen soner for tiden en dom i Sverige for en lignende voldtekt. Det var etterforskningen av denne saken som førte til at politiet i Norge fikk tips om voldtekten i Eidskog.

En mann i 20-årene er dømt tre års fengsel for medvirkning til voldtekten. En mann i 40-årene dømmes til fengsel i fem måneder for vold mot mannen.

Statsadvokat Jo Christian Jordet la ned påstand om seks års fengsel for kvinnen. Dommen mot mannen i 20-årene og mannen i 40-årene er helt i tråd med det statsadvokaten mener er riktig straff.

I dommen er det lagt vekt på at det er en svært grov sak. Kvinnen tok initiativet og utførte voldtekten som en privat avstraffelse på bakgrunn av noen rykter hun hadde hørt. I dommen står det at handlingen var grotesk, grov, ydmykende og særlig krekende.

Satte opp "pedo-felle"

Kvinnen forklarte i retten at hun trodde mannen i 30-årene var pedofil. Hun skal selv ha blitt utsatt for overgrep tidligere i livet av en annen person.

Hun ønsket derfor å sette mannen på plass, og planla å få han til å komme på en fest. Der laget hun en felle for han. Hun sa at en av festdeltagerne var 14 år, og la opp til at han skulle prøve seg på denne jenta. Jenta var i virkeligheten 18 år. Da mannen gikk i fella, gikk hun til angrep på med kosteskaft.

Kvinnen ble senere kjent med av politiet at det ikke er noen grunn til å tro at mannen er pedofil.

Grov voldtekt kan straffes med fengsel fra 3 til 21 år, men retten mener at straffes bør settes ned noe på grunn av kvinnens unge alder.