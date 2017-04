Fire ledere i små- og mellomstore bedrifter har meldt seg på kurs med innlagt langtur. Et nyetablert firma i Ringebu, tilbyr et kurs der lederne skal gå sju topper i Jotunheimen i løpet av fem dager, den såkalte høgruta.

Mange bedriftsledere deltar på lignende opplegg. Deltagerne kan betale opp mot 100.000 kroner for et kurs. De vil ha en hardt opplegg. De vil bryne seg i pressede situasjoner. Erfaringene skal de senere høste av i jobben som ledere.

BEDRIFTSLEDERE PÅ TOPPTUR: Bedriftsledere på topptur i Jotunheimen for å bli bedre ledere. Du trenger javascript for å se video. BEDRIFTSLEDERE PÅ TOPPTUR: Bedriftsledere på topptur i Jotunheimen for å bli bedre ledere.

Slit og sult og vanskelige avgjørelser

– De skal slite, de skal svette, de skal kjenne på sult og oppgitthet. Alle følelsene skal de nå få gå igjennom. De skal trene seg på å ta raske og riktige beslutninger. Konsekvensene av å feile på beslutningene i fjellheimen her er ganske store, sier Siv Sviland Høye i Timbr AS.

Som fjortende generasjon har hun tatt over familiegarden sammen med ektemannen. Med 20 års erfaring som lederutvikler bak seg, blant annet i Statoil. Hun har tro på kurs der tanken er å kombinere teori med praktiske utfordringer på tur.

HAR TRO PÅ KURSING: Siv Sviland Høye, kursleder i Timbr, har tro på at det virker å ta med deltagerne ut av kurssalen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Men ifølge en ny studie fra BI, der 189 ledere er spurt om deres erfaringer med ulike lederutviklingskurs, svarer hele 67 prosent at de har opplevd kursene som ineffektive og bortkastet.

13 prosent svarer at kursene faktisk har vært skadelige for privatliv og mental helse.

Liten effekt

– Forskning viser at det er uhyre vanskelig å finne noen effekter av å skulle dra folk ut av klasserommet og ut i det fri. Det har vært prøvd i mange tiår. Praktisk talt har det ikke noen effekt, sier Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

VIRKER IKKE: Professor Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon har ikke tro på at lederutvikling på tur virker. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han har over 15 års erfaring med å forske på hva slags effekt ulike lederutviklingskurs kan ha på deltakerne.

– Det å være på tur, gir deg en mulighet å reflektere. Det finner vi veldig få steder i dagens samfunn. Vi tror veldig sterk på at gir en effekt, at du treffer både hodet, hjertet og kroppen. Du lager noen minner i løpet av fem dager på tur, og mange timer inni hetta til å tenke. Det får du ikke på et konferansehotell, sier Sviland Høye.

Likevel har ikke forskeren tro på at toppturer virker.

– La oss ta en analogi, hvis det hadde det hatt effekt så ville alle ekteskap ha vært reparert ved en skikkelig knallhard campingtur, men erfaringen sier at det er motsatt, sier Arnulf.