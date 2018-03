Kunstnere laget kirke i slalåmbakken

I UKJENT SNØ: Hanyu Kang er til daglig president i Harbin vinterfestival i Kina Foto: Even Lusæter / NRK

Ut av en gedigen snøhaug på Beitostølen i Valdres formes et byggverk ingen har sett før – i hvert fall ikke i snø.

Rundt snøhaugen snakkes det kinesisk. De siste ti dagene har kunstnere fra millionbyen Harbin boltret seg ved det kjente turiststedet på terskelen til Jotunheimen. Resultatet har blitt ei stavkirke som er 14 meter høg og 11 meter bred.

– I Kina er dette stort, sier Hanyu Kang.

Han er president i Harbin vintersportsforening. Hver vinter arrangeres det snøfestival i byen har representerer, i år for 34 gang. 5000 kunstnere er med, og et område på 800 mål er lagt til rette for at iskunstnerne skal kunne få utfolde seg.

Der går det med 150 tusen kubikkmeter snø og 110 tusen kubikkmeter med is, og innsatsen blir det mye pent ut av, forteller Kang.

– Men jeg liker festivalen her også. Derfor kommer jeg selvsagt tilbake hvis jeg får muligheten, sier han og legger til at han synes snøen i Norge er veldig ren og fin å jobbe med.

Kunsten skal føre kinesere til Norge

Prosjektet har et større omfang enn bare utveksling av kunstnere.

På Beitostølen vil de nemlig gjerne ha flere kinesiske turister. Det førte til at representanter for turismen i Valdres dro til Kina for å gjøre sine hoser grønne.

Vegen for å få flere til Norge går gjennom god kontakt med myndighetene, og kulturutveksling er som kjent en vanlig veg til både vennskap og forretninger. Derfor inviterte valdrisene kinesiske isskulptører til Beitostølen.

De kom, og denne uka har de svingt både øks og motorsag i store snø og ishauger. For snø og is skorter det ikke på lengst nord i Valdres.

FIKK KINESERE TIL BEITOSTØLEN: Atle Haavi ved Beitostølen resort. Foto: Even Lusæter / NRK

– Jeg er superfornøyd. Jeg har aldri sett slike kunstverk i snø før, det er rett og slett håndverk på høgt nivå, sier Atle Haavi. Han er daglig leder i Beitostølen Resort, og mener det han har sett de siste dagene er mer spektakulært enn det han hadde drømt om.

Større satsing neste vinter

De fem kineserne som nå er i Valdres hadde sett bilder av stavkirker hjemme i Kina, og nå står en kopi fiks ferdig her i slalåmbakken, forteller Atle Haavi.

Han har inntrykk av at det betyr mye for kineserne å være internasjonale, og kunstnerne som er på Beitostølen nå er alle på sin første utenlandstur.

Besøket fra Kina i vinter er ifølge turistnæringa på Beitostølen en forsmak på noe enda større neste vinter. Planen denne vinteren var å la kinesiske designere og kunstnere om å få gjøre seg bedre kjent med forholdene på Beitostølen.

Neste viner lover de noe enda større.