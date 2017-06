Kunne vært proff i England: – Jeg sa nei til Elton John

«For meg var ikke Watford noen storklubb» Pål Jacobsen

Pål Jacobsen, eller «Pål Mål» som han ble kalt, bøtta inn mål på 70- og 80-tallet og var Hamars fotballhelt. Han ble toppscorer i 1. divisjon, trippel serievinner med Vålerenga og landslagsspiller med fire scoringer i en og samme kamp mot Finland.

Bislett 2. mai 1982: Vålerenga spiller kamp mot Sogndal. Jacobsen spiller spiss for VIF og han spiller en god kamp. På tribunen satt Elton John, musiker og eier av fotballklubben Watford, i ekstase når Jacobsen scorer tre mål.

– Han der vil jeg ha i Watford. Dere må få han til hotellet mitt, ropte han på tribunen.

Ble ringt opp etter kampen

Etter kampen ble Jacobsen ringt opp, men ikke av stjerna selv.

– Det var ikke han som ringte, det var teamet hans, han drar jo aldri alene han stjerna der. Han lurte på om jeg ville komme på SAS-hotellet dagen etter, noe jeg sa ja til.

Det var ikke vanskelig å kjenne igjen popstjerna i folkemengden. Med hatt, dress og rutete slips, godt bevoktet med fem digre vakter.

– De var så store at du tulla ikke med han, ikke jeg i hvert fall, sier Jacobsen.

BLE IKKE FRISTA: Pål Jacobsen lot seg ikke lokke. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Det var et stivt møte

Elton John gjorde sitt for å snakke Jacobsen til England.

– Hvor lenge vi hadde denne praten husker jeg ikke, men vi satt først inne i lobbyen på hotellet før vi gikk litt ute i parken, ruslet og pratet. Det blir jo et litt stivt møte når det går livvakter som er dobbelt så store som deg selv der.

Elton John hadde med seg en signert utgave av den nye LP-en sin, for å få den norske målscoreren til å skrive under. Jacobsen fikk inntrykk også av at han kunne bestemme lønna si selv.

Det var bare et problem. Pål Jacobsen var ikke interessert.

– For meg var ikke Watford noen storklubb, jeg har hatt bedre tilbud enn det så jeg sa nei. Det var enkelt å si nei.

LP-plata fikk broren, Tom Jacobsen.

– Han sluker alt som er av musikk. Det spilte ingen rolle for meg.

Skal ikke på konserten

Elton John var ikke den eneste som fikk nei. Pål Jacobsen fikk mange profftilbud, men sa nei til alle, noe han aldri har angret på.

– Andre sier jeg burde angre på det, men jeg gjør ikke det.

Han har heller ikke tenkt seg på konserten med Elton John i Hamar på fredag.

– Nei, det skal jeg ikke. Å stå der en hel dag det orker jeg ikke, sier Jacobsen.