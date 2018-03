Meteorologisk institutt får forløpende oversikt over temperaturmålinger rundt i verden. Torsdag morgen er det ingen som slår Østerdalen i Norge.

Mens det i går ble målt – 42,0 i Folldal, er dagens temperatur på den første dagen i mars 41,8 kuldegrader.

– Temperaturene er lave i hele Europa, men ikke så lave. Selv når vi går nord i Russland er det ikke så kaldt, ut fra en foreløpig oversikt, sier statsmeteorolog Per Egil Haga.

Det kaldeste stedet i Sverige er Dravagen med 36,1 minusgrader.

Kulderekorder for mars

Det er satt kulderekorder for mars en rekke steder i landet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. Rekordene har kommet på målestasjoner i Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Hedmark, Oppland, Oslo og Buskerud.

Målingen på –41,8 i Folldal er ny fylkesrekord for Hedmark. På Leirflaten i Sel i Oppland er det satt ny fylkesrekord med –40,3, og på Dagali er det satt ny fylkesrekord for Buskerud.

KULDEREKORD: Stig Roger Nilsen i Folldal opplever kalde dager hjemme på gården. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

«Sibir-kulda» skaper problemer flere steder i landet. Ved Blåsjø i fjellet i Agder og Rogaland har det vært en opplevd temperatur på minus 40 grader på grunn av kraftig vind opp i stiv kuling.

Kulda skyldes kald luft som trekker inn fra Sibir og blir liggende over Sør-Norge og store deler av Europa. «The beast from the East» har britiske medier med sans for ordspill kaldt kulda som nå preger Europa.

Finn kulderekordene i din kommune Kulderekordene Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Karasjohka-Karasjok - Karasjok -51.4ºC Røros - Røros -50.6ºC Guovdageaidnu-Kautokeino - Kautokeino -50.3ºC Karasjohka-Karasjok - Cuovddatmohkki -49.8ºC Spitsbergen - Green Harbour -49.4ºC

Litt mildere

Kulda skaper så langt ikke store problemer i Nord-Østerdalen. Men renovasjonsbilene går ikke i sprengkulda.

En del bilister har problemer. Bilbergingsselskapene hadde i går 200 oppdrag, og det er nesten 40 prosent mer enn på tilsvarende dag i fjor.

Men for dem som er lei kulda, er det en viss lysning i sikte.

Vakthavende meteorolog, Per Egil Haga forteller nemlig at alt i morgen kan det bli noe mildere, med litt mer skyer.

– Men det vil fortsatt være en kald værtype, sier han.