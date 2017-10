Krypskytter drepte tamhjorten til Jan Steinar

– Dette her har ikke noe med jakt å gjøre. Det er som å skyte ei ammeku. Det er ren faenskap, sier Jan Steinar Marken.

Han driver en hjortefarm med 200 dyr på Jønsberg i Løten der dyrene går fritt ute på store inngjerda områder. Torsdag fant han ei kolle som var skutt og forsøkt dratt ut fra innhegninga.

SKUTT I HODET: Hjorten ble skutt i hodet mens den spiste maten sin på farmen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Gikk med kalv

Det var noen som syklet på vegen nedenfor gården til Jan Steinar Marken som fant den døde hjorten liggende helt inntil det to meter høye gjerdet. Hodet og deler av halsen var utenfor åpningen under gjerdet, resten av kroppen lå innenfor gjerdet. Hjorten var skutt i hodet.

– Det ser ut som om den eller de som har gjort det har prøvd å få med seg hjorten. Men den er tung og det er vanskelig å løfte den over gjerdet. Derfor prøvde de vel å dra den under gjerdet, sier Marken.

SPOR: Den eller de som skjøt hjorten prøvde å dra den ut gjennom åpninga under gjerdet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hjorten som ble skutt gikk med kalv som han nå er bekymra for om klarer seg gjennom vinteren.

– Jeg synes det er så dårlig gjort, at de bare skyter den for moro skyld, sier han.

Siden bilvegen går rett ved gjerdet der hjorten lå ser han ikke bort ifra at dyret ble skutt fra bilen. Det var måneskinn og frost natt til torsdag, derfor hadde trolig skytteren god sikt.

Utlover dusør

Saken er anmeldt til politiet som har sikret spor på stedet. De er interessert i tips om noen har sett en bil eller noen som oppholdt seg ved gjerdet i løpet av natta.

– Det er ganske spesielt at det skytes et tamt dyr innenfor en innhegning. Det har ikke jeg vært borti før, sier politijurist i Innlandet politidistrikt Henning Klauseie.

Han sier at siden dette ikke er et vilt dyr, men derimot et tamt dyr, blir det sett på som tyveri som kan bli straffa med ubetinget fengsel.

Jan Steinar Marken har utlovet dusør på mellom 5000 og 10 000 kroner til de som kan gi et tips som fører til at de finner ut hvem som skjøt hjorten.

– Det er verdt det. Vi sover dårlig om natta nå, for vi vet ikke når det kan skje neste gang, sier han.