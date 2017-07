Kritisk til lisensjakt

Rovviltnemnda har vedtatt lisensjakt på 14 jerv for sesongen 2017–2018 i Hedmark. Rovviltnemnda mener at lisensfellinga av jerv ikke vil være et hinder for å nå bestandsmålet. Naturvernforbundet mener på sin side at dette er en udokumentert påstand.