Krisehjelp til de ansatte

Det er en bankfilial som er bemannet med to personer som ble ranet i Rendalen dag tidlig. Det bekrefter informasjonsansvarlig i Sparebank 1 Østlandet, Siv Steinseth. Hun sier at begge er fysisk uskadd etter hendelsen, og at de nå får hjelp av et kriseteam.