Kriseberedskap i hjemkommunen til overgrepssiktet idrettsleder

Den profilerte idrettslederen og treneren fra Hedmark skal ifølge politiet ha misbrukt gutter seksuelt i rundt 30 år. Og han er også siktet for overgrep mot enslige asylsøkere, som mannen var verge for. Til nå er han siktet for ni overgrep, inkludert voldtektsforsøk. Dette skal strekke seg fra 1980-tallet og fram til 2011–2012.

Egen krisegruppe

I Engerdal kommune er det nedsatt en egen gruppe som skal håndtere denne saken, og ber de som kan ha blitt utsatt for noe kontakte kommunen.

– Kriseteamet er satt i beredskap hvis noen har behov for hjelp, sier rådmann Lage Trangsrud i Engerdal kommune.

Han opplyser at det er viktig at alle som har behov for bistand varsler om dette. De kan ringe legevakttelefonen 116117.

Han sier at det er en vanskelig sak som preger kommunen.

Trangsrud opplyser også at Engerdal kommune har engasjert ekstern, profesjonell kompetanse for rådgivning, også juridisk.

Engerdal ber de som har opplysninger som direkte berører saken om varsle direkte til politiet.

– Kommunen vil vurdere tiltak basert på utviklinga i saken opplyser han.

Han har ikke oversikt over hvor mange som har henvendt seg til kommunen i saken, og at det kan være mørketall, noe politiet også har opplyst.

Avtalt flere avhør

Politiadvokat Henning Klauseie opplyser at siktelsen mot mannen foreløpig ikke er endret, men at flere mulige fornærmede har tatt kontakt med politiet og at det avtales avhør med disse.

Mannen har erkjent noen av forholdene han er siktet for.

Advokat Helge Hartz er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat i saken.

– Han tilstår å ha trådt over noen grenser ovenfor noen personer uten at jeg vil gå nærmere inn på faktum mens saken fortsatt etterforskes, har mannens forsvarer Vegard Aaløkken tidligere uttalt til NRK.