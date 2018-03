Kripos tror tiltalt mor og avdød datter bodde adskilt

– Det ser ut som det kun var den ene senga som var i bruk i hovedhytta, forklarte Audun Kolstad fra Kripos da han gikk gjennom undersøkelsene som ble gjort på hytta på Beitostølen mandag ettermiddag.

13 år gamle Angelica ble erklært død i hovedhytta på et hyttetun på Beitostølen nyttårsaften 2015. Da Kripos startet sine undersøkelser dagen etter, gjorde de ifølge Kolstad funn som tydet på at den tiltalte moren og datteren bodde adskilt.

– Vi finner ting som gir oss en pekepinn på at de overnattet i hver sin hytte ut ifra hvordan sengene så ut til å være brukt, sa Kolstad.

Han understreket at det ikke ble funnet kriminaltekniske spor som kan peke mot en straffbar handling.

Moren bodde trolig i anneks

Like nedenfor hovedhytta lå et anneks som var oppvarmet og opplyst. Ifølge Kripos kan spor som er funnet i dette bygget tyde på at begge byggene var i bruk og at den tiltalte kvinnen oppholdt seg i annekset.

– Vi mener den har vært i bruk, sa Kolstad om en seng i annekset.

I tillegg til en seng tydet også drikkevarer og et mer ryddig interiør på at annekset var i bruk.

Skrev «trusselliste» til datteren

I sin gjennomgang av funn på åstedet trakk Kolstad frem en håndskrevet lapp som ble funnet i hovedhytta. På lappen, som trolig er skrevet av den tiltalte kvinnen, ramses en rekke argumenter om hva som vil skje dersom datteren ikke spiser nok, opp.