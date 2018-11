På adressen der den 16 år gamle jenta ble funnet død vitner et hvitt telt om hvor drapet kan ha funnet sted i går ettermiddag. Store områder rundt boligen er sperret av mens det jobbes på stedet og ved flere tilstøtende hus.

En 3D-laser har på flere eiendommer blitt brukt til å skanne området og gjøre nøyaktige målinger av terrenget og bebyggelsen.

Får Kripos-bistand

Det er stille i nabolaget på Vinstra snart et døgn etter drapet. I tillegg til politiet og Kripos er en hundepatrulje på plass i regnværet.

– Kripos bistår med tekniske undersøkelser, men etterforskningsledelsen er fra Midt-Gudbrandsdal, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad.

Politiet har varslet at de i tillegg til undersøkelser på åstedet vil gjennomføre en rekke avhør som del av en bred etterforskning de neste dagene.

ÅSTED: Politiet gjør torsdag formiddag undersøkelser i boligområdet der den 16 år gamle jenta blir funnet drept. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ble funnet drept

Det var ved 16-tiden onsdag at politiet fikk melding om den dramatiske hendelsen fra et vitne. Da de rykket ut fant politiet en 16 år gammel jente liggende utendørs. Jenta var død og skal ha blitt knivstukket. Bare minutter senere ble en 16 år gammel gutt pågrepet og siktet for drapet. En voksen mann er lettere skadet.

Det er satt opp døgnåpen omsorgstelefon for berørte: 480 75 383

Politiet vil ikke si noe om hendelsesforløpet. På en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste politiet at de har avhørt den 16 år gamle gutten. De utelukker ikke flere avhør av tenåringen. Det er ukjent om han erkjenner straffskyld.

– Vi har dannet oss et bilde av at det er en person som er påført skader som gjorde at vedkommende omkom, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad.

Politiet har beslaglagt det de anser som drapsvåpenet, men vil ikke gi ytterligere opplysninger om gjenstanden.

MÅLER: Politiet gjør lasermålinger på åstedet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lokalbefolkningen berørt

Både den drepte 16-åringen og den siktede skal være fra Vinstra. Rektor ved bygdas videregående skole bekrefter at de to var elever ved skolen. Der er kommunens kriseteam i beredskap sammen med lærerstaben. Det skal også holdes flere foreldremøter i løpet av kvelden for å informere medelever og foresatte rundt om i bygda.

Personer NRK har snakket med sier hendelsen har gått sterkt inn på lokalbefolkningen. Med knappe 5600 innbyggere i kommunen kjenner mange til de involverte i saken. Familiene til både den døde jenta, den siktede gutten og mannen som ble skadet følges opp av helsepersonell.