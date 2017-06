Kripos etterforsker dødsfall i Søndre Land

Det var ved 16-tida i går ettermiddag at AMK kontaktet politiet om en mulig voldshandling etter at en kvinne i 50-årene ble funnet skadet i en bolig i Søndre Land.

Hun ble sendt til Oslo universitetssykehus med luftambulanse, og ved 20-tida fikk politiet beskjed om at kvinnen var død.

Kort tid etter ble en mann, også han i 50-årene, pågrepet og siktet for kroppskrenkelse. Ingen andre enn de to skal ha vært til stede i boligen.

Kontaktet spanske myndigheter

Politiet i Innlandet skriver i en pressemelding mandag formiddag at de fortsetter etterforskningen gjennom avhør og kriminaltekniske undersøkelser på adressen. Dette for å få avklart om kvinnen som døde har vært utsatt for noe straffbart eller ikke.

Ifølge politiet var mannen og kvinnen i et forhold og de skal siden april ha oppholdt seg i Spania.

De kom nylig hjem til huset på Odnes, men politiet vil nå snakke med spanske myndigheter, politi og helsevesen for å finne ut om de har vært i kontakt med paret da de var i landet.

Obduseres i dag

Dødsårsaken var ukjent i går og fortsatt vet ikke politiet hva kvinnen døde av.

Hun skal obduseres i dag, skriver politiet i pressemeldingen, men at de foreløpig ikke vet når den er klar.

De skriver også at siktelsen mot den pågrepne mannen ikke er endret og at det ikke er tatt stilling til om han skal fremstilles for varetektsfengsling eller løslates.

Mannen som er siktet skal være kjent for politiet og blir avhørt i dag.