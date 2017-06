Kripos 3D-skanner åsteder

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ble i desember i fjor den første som kunne presentere en slik 3D-fremstilling i retten, skriver Aftenposten.

Skjøt mot politifolk

Thorbjørn Klundseter var aktor i saken. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I ankesaken mot en 32-åring som var tiltalt for drapsforsøk etter å ha skutt mot to politifolk på Roa, fikk Eidsivating lagmannsrett se tredimensjonale bilder av åstedet. i tillegg var det lagt inn figurer som viste hvor politifolkene og den tiltalte sto. Man kommer mye nærmere åstedet enn man gjør gjennom bilder.

– I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen, sier Klundseter. Metoden lar ham endre vinkel og skru av og på ulike elementer. Klundseter tror metoden vil få stor betydning i fremtiden og anbefaler kolleger å bruke den.

– Hvis du har et åsted hvor det ligger et lik, og det er funnet blodspor på en vegg eller et dørhåndtak, kan alt dette legges inn, basert på objektive, etterprøvbare opplysninger. Dette er med på å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, sier Klundseter.

Han sier det er viktig at dommere og jurymedlemmer får så god og forståelig informasjon som mulig Norge er først i Norden med metoden som nå er en del av Kripos' arsenal etter å ha drevet med 3D-skanning på prøve siden 2014.

