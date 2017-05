Krever ni års fengsel for overgrep

Det kom fram i Hedmarken tingrett i dag, der Liv Hilde Nytrøen og Magnus Schartum-Hansen var aktorer.

Schartum-Hansen sa at de fornærmede, som alle var jenter under 16 år da det skjedde, har underrapportert om alvoret i sine forklaringer.

– Det betyr at overgrepene faktisk er verre enn det de har oppgitt.

Fire uker lang rettssak

Den nå 20 år gamle mannen fra Hedmarken ble pågrepet i mars 2016 etter at en Ålesund-familie hadde anmeldt ham for truende oppførsel mot datteren. Dermed startet en omfattende etterforskning som endte opp med den fire uker lange rettssaken.

De to mest alvorlige punktene i tiltalen er at 20-åringen skal ha hatt seksuell omgang flere ganger med en 13 år gammel jente og han skal ha begått voldtekt ved å få en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Den yngste av de fornærmede var 11 år da det skjedde.

– Jentenes forklaringer har stor troverdighet. Han har opptrådt hensynsløst og manipulerende, sa Schartum-Hansen under prosedyren.

Påstanden om ni års fengsel er basert på voldtekt, forsøk på voldtekt, tvang og krenkende adferd. Videre ønsker aktor kontaktforbud mot en av de fornærmede jentene i to år.

Nesten 1500 timer med film

Han sa også at liten aldersforskjell ikke gir fritak for straff i denne saken. Aktor mener det er straffeskjerpende både at jentene var så unge da det skjedde, og at tiltalte lagret bilder og videoer og truet med å sende dem til andre eller publisere dem.

Ifølge tiltalen fant politiet til sammen 26 000 bilder og 1468 timer med film som viser barn fremstilt på en seksualisert måte eller overgrep mot barn.

Tvil om pedofili

De psykiatrisk sakkyndige er noe uenige om 20-åringen allerede bør få diagnosen pedofil.

En ene oppnevnte psykiateren, Helge Haugerud, viser til at han har kontaktet et stort antall unge jenter, mange i tidlig pubertet, og at han har vært pågående og instruerende.

Den andre oppnevnte psykiateren ville ikke sette pedofilidiagnosen på mannen, blant annet ut fra aldersforskjell og mannens modenhetsnivå, men at det er en risiko for at han kan få denne diagnosen.

Det blir prosedyre fra forsvarer på fredag.