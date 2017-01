Krever miljøministerens avgang

– Vi kommer ikke til å delta på noe nivå i år, fordi vi mener at Helgesen er feil mann på den plassen. Vi mener at vi nå gir et veldig klart signal om at nok er nok, og vi kommer til å jobbe aktivt med å få med oss andre lokallag til å stille seg bak et samme type brev, slik at vi er flere som presser på for å få Helgesen bort, sier leder i Grue Høyre, Anita Madshus.

Føler seg tråkket på

Leder i Grue Høyre, Anita Madshus, sier de nå vil gå i krigen for å få gode forhold i Grue. Foto: Privat

Mandag hadde lokallaget styremøte og gjorde et enstemmig vedtak på å boikotte valgkampen. I brevet til statsministeren skriver de:

«Vi har endt opp med dette enstemmige vedtaket fordi befolkningen i Grue, og vi som Høyre–politikere, føler oss tråkket på som følge av Statsrådens kuvending i ulvesaken. Høyre står for verdier som blant annet respekt for enkeltmennesket og lokal eiendomsrett, og utspillet fra Helgesen viser for oss i praksis det stikk motsatte. »

– Vi velger faktisk nå å gå i krigen, for at vi lokalt skal kunne få gode forhold. For at vi skal kunne trives med å bo her, for det er en utfordring å ha så mye ulv rundt dørene, og det er vi nødt til å ta tak i, sier Madshus.

Grue Høyre forventer å få svar, og at statsminister Erna Solberg nå handler.

– Det er ingen i Grue Høyre som kommer til å bistå i valgkampen. De kommer til å slite i Hedmark med å få noen til å stå på stand rundt omkring her, da er valget statsministerens. Hun får vise politisk lederskap og ta tak i dette nå, sier Madshus.