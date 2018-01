Krever erstatning etter at gifteringen ble borte på sykehuset

Sent på kvelden 13. juli i fjor falt Inger Marie Hem (68) på badegulvet og brakk lårhalsen. Hun ble sendt akutt til sykehuset i hjembyen Lillehammer, alene i ambulanse. Tidlig neste morgen ble hun sendt videre til sykehuset Ahus i Lillestrøm.

SPESIELLE RINGER: Begge ringene betydde mye for meg, sier Inger Marie Hem. Foto: Privat

En eller annen gang i dette tidsrommet, mens Hem lå medisinert på sykehuset, ble to verdifulle ringer hun hadde på høyre hånd borte: En diamantring til 11 000 kroner og gifteringen hennes til 6000 kroner.

– Jeg hadde aldri tatt av meg gifteringen min før. Begge ringene betydde mye for meg, sier Hem.

Da Hem våknet på sykehuset og oppdaget at ringene er borte, var det ingen på sykehuset som kunne si hva som har skjedd.

Sju måneder senere har fortsatt ingen sett noe til ringene.

– Arrogant av sykehuset

Hems ektemann Knut Arne Sanden er fortørnet over hvordan sykehuset har håndtert saken. Han hevder han har sendt tre rekommanderte brev til sykehuset, uten å få svar.

Foto: Privat

– Én ting er at ting forsvinner, en annen ting er at man er så arrogant at man ikke svarer på skriftlige henvendelser. Først da jeg truet med advokat og rettssak, begynte det å skje noe, sier Sanden.

Nå krever ekteparet erstatning fra Sykehuset Innlandet.

– Vi tar ut sivilt søksmål for å kreve erstatning av ringene og saksomkostningene, totalt 18 000 kroner, sier Sanden.

Forholdet ble også politianmeldt, men saken er henlagt av politiet.

Sykehuset beklager

Sykehuset Innlandet sier de har forsøkt å finne ut hva som har skjedd med verdisakene til Inger Marie Hem, uten å lykkes.

– Vi har ikke funnet noe i våre system om hva som eventuelt kan ha skjedd med ringene, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug.

Fuglehaug bekrefter at Sykehuset har mottatt flere brev fra Sanden som de ikke har svart på.

– Vi må beklage at vi ikke har gitt tilbakemelding.

Hun sier de har dialog med ekteparets advokat, men at de må bringe på det rene hva som har skjedd i denne saken før de kan si hvordan de stiller seg til erstatningskravet.

SYKEHUSET PÅ LILLEHAMMER: Inger Marie Hem ble kjørt i ambulanse til Sykehuset Innlandet på Lillehammer. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Bør la verdisaker ligge hjemme

Pasienter oppfordres til ikke å ta med seg verdisaker når de skal på sykehuset. Når pasienter legges inn akutt, har de ulike avdelingene rutiner for dette.

– Da skal sykehuset oppbevare verdisakene i samråd med pasienten, sier Fuglehaug.

Knut Arne Sanden hevder han har fått høre om flere andre tilfeller, hvor pasienter har mistet eiendeler når de er under akutt sykehusbehandling.

Fuglehaug sier det ikke er ofte Sykehuset får melding om verdisaker er borte, men de kunne tirsdag ikke frambringe oversikt over eventuelle andre erstatningssaker de har hatt.