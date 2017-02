2016 var et rekordår for Røde Kors. Frivillige fra organisasjonens hjelpekorps rykket ut 1641 ganger i løpet av året, mot 984 utrykninger i 2015. Det er en økning på 60 prosent.

– Vi ser en enorm økning i antall oppdrag. Stadig flere turister vil ut i norsk natur og vi ser samtidig at de er dårlig forberedt, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

Trolltunga i Hordaland har utmerket seg som stedet med flest redningsoppdrag. Også Romsdalseggen og Besseggen opplever økning.

Redningsoppdrag ved populære turistmål Trolltunga Besseggen Romsdalsenggen 2015 23 13 4 2016 42 22 6 2014 4 12 -

Krever avklaring om ansvarsfordeling

Røde Kors mener det økende antallet turister i den norske fjellheimen bør følges opp av bedre samarbeid. Nå etterlyser organisasjonen en prinsipiell avklaring om ansvarsfordeling.

– Det er i dag ulike oppfatninger om hvem som har hovedansvaret for det forebyggende arbeidet knyttet til turisme og sikkerhet, og vi ber derfor myndighetene om å avklare dette, sier Apeland.

Røde Kors frivillige stiller opp gratis og bruker egen fritid og arbeidstid på å hjelpe andre. Dersom utviklingen i økte redningstall fortsetter, frykter Røde Kors de frivillige ikke lenger orker å stille opp.

– Våre frivillige hjelpemannskaper blir utslitt og vi er nødt til å ha et bedre samarbeid med andre aktører sånn at vi kan opprettholde den gode hjelpeinnsatsen.

Informasjon er avgjørende

Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet sier samarbeidet mellom frivillige og offentlige myndigheter i dag er godt.

– Vi vet mange har tunge belastninger. og at det er dyrt for hjelpekorpset å gjøre arbeidet sitt. Myndighetene gir mye til redningsarbeid, men vi vil se på om vi må bidra med mer midler i fremtiden. Det blir viktig når behovet øker, sier Sættem

Ifølge statssekretæren er bedre informasjon avgjørende.

– Det er utrolig viktig for oss at turist- og reisenæringen tar ansvar og sørger for at kunnskap om hva det vil si å ferdes i norsk natur brer seg ut. Det verste ville være om vi opplevde alvorlige ulykker i fjellheimen. Det ville ikke være god reklame for turistene.

Røde Kors hjelpekorps Ekspandér faktaboks Er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten.

Består av 5861 aktive frivillige fordelt på 301 lokale hjelpekors.

Bistår med søk, redning, førstehjelp og evakuering landet rundt.

Flest oppdrag på sommeren og i påsken. Kilde: Røde Kors

Arbeidsgiverne betaler

Røde Kors har ikke tall på hvor mye redningsaksjonene i 2016 har kostet. Hvem som har tatt store deler av regningen er imidlertid klart.

– Næringsliv og turistnæring må stille opp med mye informasjon og så må myndighetene bidra sånn at arbeidsgiverne ikke blir skadelidende når de slipper sine arbeidstakere ut på redningsoppdrag, sier Apeland.

– For i dag er det mange arbeidsgivere som betaler kostnadene for redningsoppdrag. Det å støtte arbeidsgiverne kan være en viktig hjelp i årene fremover.