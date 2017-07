Kreftsyke Gerd fikk drømmen sin oppfylt

Gerd Rotmo er 73 år, bor på Kongsvinger og lever med uhelbredelig lungekreft og en lunge. Hun skal få en drøm oppfylt. Om ikke lenge kommer diktsamlingen hennes "Silkespor" ut.

– Det er en god følelse, jeg er veldig glad. Jeg er nok mer jublende glad enn det noen aner, for å si det sånn.

Umulig å gi ut diktene uten hjelp

Når man blir rammet av alvorlig sjukdom er det lett å gå i kjelleren, men Gerd har mange verktøyer og teknikker for å ikke bli der for lenge. Hun har for eksempel farget deler av håret lilla for å matche innbindingen til diktsamlingen.

– Hvorfor ikke være litt gal? Det er ikke bare ungdommen som har lov til å farge håret sitt, det kan vi gamle gjøre også, ler Gerd.

Kreftforeningen og Figenschou forlag skal virkeliggjøre drømmen. Diktsamling skal utgis gjennom Kreftforeningens Ønskebrønn. Gerd trodde ikke at utgivelsen kunne bli en virkelighet. Når helsa skranter og det er uvisst hvor mange gode dager hun har igjen, ble det umulig å gi ut diktene uten hjelp.

GERD ROTMO FÅR GI UT DIKTSAMLING: Gerd håper å hjelpe andre i samme situasjon. Foto: Ann-Kristin Mo

Hjelpe andre i samme situasjon

Ønskebrønn er foreløpig et pilotprosjekt og oppfyller et ønske eller en drøm for dem som er over 70 og lever med uhelbredelig kreft.

– Dette var et spesielt ønske som skilte seg ut. Samlingen vil kunne hjelpe mange i samme situasjon gjennom diktene som er skrevet. Jeg gleder meg til de kommer ut, sier Anne Rui i kreftforeningen i Hedmark.

Gerd Rotmo har arbeidet med tekst og lyrikk store deler av livet. Hun er en aktiv sjel som har bidratt mye innen frivillighetsarbeid. I 2011 ble hun kåret til Groruddalens Hverdagshelt for sitt store engasjement i lokalmiljøet.

Hva er målet ditt, Gerd?

– Jeg håper at noen kan kjenne seg igjen i diktene. Det er ikke alltid like lett å kjenne på disse vanskelige følelsene når man får en diagnose eller får vanskelige kriser å hanskes med.

Diktene er skrevet gjennom ulike sorgprosesser og betyr derfor mye for henne. Selv om flere av diktene er såre og vonde, er mange likevel vakre dikt som hyller livet og viser til hvor viktig det er å ta være på øyeblikkene.

– Jeg må leve mens jeg lever. Livet er uforutsigbart. Jeg må være ydmyk å prøve å gjøre det best ut av tiden jeg har igjen, sier Gerd.

Alt overskudd fra salg av diktsamlingen vil gå uavkortet til Kreftforeningen.