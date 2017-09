Kranglet i lyskryss i Elverum

To sjåfører havna i en krangel i et lyskryss i Elverum i kveld. En av dem kjørte på rødt lys ved vegarbeid, og en bilist som hadde grønt lys ble irritert. Det endte med at begge kom ut av bilen og den ene truet den andre og kasta han i bakken. Politiet har avhørt begge og oppretta sak.