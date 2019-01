Canada har i mer enn 30 år trodd at deres Mac the Moose var verdens største elgstatue, men nylig oppdaget de at Storelgen i Stor-Elvdal er rundt 30 cm høyere. Etter at saken ble omtalt på sosiale medier har store internasjonale medier verden over plukket den opp.



Siden 1984 har den canadiske byen Moose Jaw i Saskatchewan smykket seg med å ha verdens største elgstatue, 9,8 meter høye Mac the Moose, men den er lavere enn Storelgen i Østerdalen. Foto: CBCNews

Både nyhetskanalen CNN og britiske BBC News og CBC har dekket saken. Det samme har blant annet avisene The New York Times, The Guardian og Daily Mail, svenske Aftonbladet og Gøteborgposten og South China Morning Post, dansk tv, foruten Dagbladet, Aftenposten og NRK Dagsrevyen.

Varaordfører Linda Otnes Henriksen var direkte med på Skype fra Stor-Elvdal på morgensendingen i CBC News. Foto: cbcnews

Varaordfører Linda Otnes Henriksen i Stor-Elvdal har vært med på direktesendinger hos de canadiske tv-stasjonene CTW News og CBC Morning Live og blitt intervjuet av en rekke andre medier.

– Det har tatt helt av, men er utrolig gøy. At det skulle bli slik oppmerksomhet hadde vi ikke regnet med, men det er moro å bidra til å sette Stor-Elvdal på kartet, sier varaordføreren.

I Moose Jaw, hjembyen til Mac vil de nå gjøre statuen størst igjen, erklærte ordfører Frasier Tolmie en pressekonferanse.

Canadierne trodde de hadde verdens største elg. Så oppdaget de Stor-Elvdals store stolthet. Foto: Stein S Eide / NRK

Ny og større elg i gull?

Men Stor Elvdal har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Nå ser kunstneren bak Storelgen, Linda Bakke på mulighetene for å bygge en 20 meter høy elg i gull, dersom Canada skulle finne på å lage en enda større elg.

– Rekorden skal ikke bli slått en gang til. Med 20 meter har man satt en standard ingen kan slå, sier Bakke til Dagbladet.

– Det er en spennende tanke, men det koster en del kroner å få det til, så det er noe vi må se på, sier varaordføreren.

Svenskene kaster seg på

Storelgen kan få uventet konkurranse fra «Söta Bror».

Mandag kveld skrev nemlig Aftenposten at den svenske entreprenøren Thorbjörn Holmlund, har arbeidet i flere år for å få bygget en elg som er enda større enn den 10,3 meter høye Storelgen langs riksveg 3 i Stor-Elvdal.

Svensken er ikke snauere enn at han planlegger en elg som er hele 47 meter høy.

Brukes i markedsføring

Den 10 meter høye Storelgen av stål ble reist på Bjøråa rasteplass ved rv. 3 i Stor-Elvdal i 2015 for å «vekke» bilister og hindre trafikkulykker.

– All oppmerksomheten som Storelgen og Stor-Elvdal har fått de siste dagene er utrolig god reklame for kommunen vår. Dette vil vi bruke videre i markedsføringen av kommunen. Samtidig oppfordrer vi også det lokale næringslivet til å benytte Storelgen i sin markedsføring og produktutvikling, sier varaordfører Linda Otnes Henriksen.