Kråke som mat og kunst

Hvem vil tilberede mat av kråke? 1. april skal en kokk være med på laget når kunstneren Tove Kommedal tilbereder et måltid av fuglen. Det var avisa GD som først skrev om utstillingen DEFINISJONSMAKT i Oppland Kunstsenter.

–Tove Kommedal har en spennende måte å jobbe med kunst på. Det sier daglig leder av Oppland Kunstsenter, Vilde Andrea Brun. Kommedal jobber i et skjæringspunkt mellom kunst og mange andre felt. Hun jobber med en filosof, ernæringseksperter, med kokker og kuratorer, og alle har bidratt til å belyse noe begrenset og enkelt som fuglearten kråke, sier hun.

Kråker på veggen i Oppland Kunstsenter Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

Hva gjør man med kråkene som skytes ned?

Fram til 31. mars er det tillatt å skyte kråke over hele landet, og Kommedal spurte seg hva man gjør med alle fuglene som avlives. –Hva annet kan en gjøre enn å kaste disse fuglene? Til utstillingen i Lillehammer har hun selv flådd dem som nå henger på en vegg i form av fugler i flukt over himmelen. Jeg fikk opplæring fra eksperter ved Naturhistorisk museum i Stavanger. – I starten var det makabert, men etter hvert fikk jeg også en slags sorgfølelse. – Dette er jo også et levd liv.

Tove Kommedal har laget en hel utstilling om vårt forhold til kråker Foto: Kenneth Varpe

Hun ser også på hvordan vi kan utnytte kråka som mat. – Jeg vil gjerne ha tak i en lokal jeger som kan være med og skyte kråke, og vi vil også ha med en lokal kokk som kan tilberede dette under et arrangement i Oppland Kunstsenter 1. april, forteller Kommedal.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Smaker som hjortekjøtt

Ei som kjenner godt til kråke som mat er kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Kirkenær. Hun har til og med ei oppskrift på kråkekjøtt i en av kokebøkene sine. – Jeg ble veldig overrasket da jeg fant ut dette, men assosiasjonen jeg fikk da jeg smakte på kråke første gang var at smaken kan minne om hjortekjøtt, sier kokken.

–Jeg syntes det var ekkelt å flå kråka, men med en gang du får ut skroget med bryststykkene er som om du står der med due eller rypekjøtt, sier Mohn Gaustad. Hun anbefaler å tilberede kråke som rype; Pannesteke bryststykkene i litt godt smør med en urtekvist og knust hvitløk oppi, og la det så ettersteke på veldig svak varme.

–Med klassisk vilt-tilbehør er dette fenomenal middagsmat, sier Charlotte Mohn Gaustad. Hun har ikke anledning til å tilberede maten på Lillehammer 1. april, men tilbyr annen hjelp: – Jeg gir gjerne bort kokeboka mi til den som skal tilberede dette måltidet, sier hun.