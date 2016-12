23-åringen, som imponerte under VM i høst, er glad for at alt nå er i boks. Avtalen har ligget i kortene en stund.

Drøm i oppfyllelse

– Det er kjempegøy og kjempestort å få kontrakt. Når man er syklist i Norge så er det det man sikter mot for å konkurrere på det høyeste nivået. Det betyr veldig, veldig mye for meg og mine muligheter framover, sier Truls Engen Korsæth.

Han har hatt en stor drøm om å bli proff i et World Tour-lag.

FÅR SKRYT: Korsæth får ros av Astanas manager Aleksandr Vinokourov. Foto: Christophe Ena / Ap

– Det er sånn at når man skal sykle på høyeste nivå så må man også være på et lag på høyeste nivå for å få mulighet til å delta. Det betyr mye, jeg får stille i de største rittene og får rett og slett mulighet til å prestere.

Får ros av ny sjef

Det var Korsæth selv som tok kontakt med Astana. Sportsdirektøren er dansk, og Korsæth snakket med ham og dro ned på en samling.

– Vi fant fort ut at det var en god løsning for både meg og laget at jeg signerer for neste år. Det er et lag som har en moderne holdning og de har en ganske grei rytterstall som jeg tror kommer til å passe godt inn med mine egenskaper, sier Korsæth.

Astana-manager Aleksandr Vinokourov roser nordmannen.

– Korsæth imponerte som hjelperytter for Alexander Kristoff i VM. Hos oss kan han utvikle seg videre. Vi håper han kan styrke oss i klassikerne, sier den tidligere sykkelstjernen.

Rufsete rykte

Astana har et litt rufsete rykte bak seg der de har hatt flere dopingtatte syklister på laget, men Korsæth har ingen betenkeligheter ved å bli en del av laget.

– Sykkelsporten generelt har et frynsete rykte, så da jeg dro nedover på samling og fikk et godt inntrykk av Astana med tanke på det anti-doping-arbeidet de er forpliktet å gjøre. Så det gjorde at jeg føler meg ganske trygg på at mine gode norske holdninger skal klare å holde meg dopingfri.

Korsæth kommer til Astana fra norske Team Joker-Byggtorget.