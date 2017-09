Kongsvingerbanen rustes opp

Kongsvingerbanen skal utvikles med styringssystemer som gjør at flere tog kan bruke sporene samtidig innen 2019 og det skal bygges kryssingsspor vest for Kongsvinger innen 2021. Det er klart etter at Jernbanedirektoratet og Bane Nor har inngått avtale om den planlagte opprustningen av banen.