Det er i anledning kongeparets jubileumsreise i Innlandet at kong Harald og dronning Sonja har invitert til hagefest i Lillehammer. Forrige gang kongeparet holdt hagefest, var det i Dronningparken i Oslo i september i fjor og Kongens tale rørte folk verden over.

Kongeparet ankom Maihaugen i hest og kjerre. Kronprinsparet har også ankommet Lillehammer for å være med på hagefesten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Og noen hjerter ble nok også litt ekstra varme da kongen åpnet kveldens tale med en god dose kjærlighet til området, med minner tilbake til krigen.

«Hedmark og Oppland betyr mye for dronningen og meg. Det var i Støa i Trysil at min mor, mine søstre og jeg måtte flykte hjemmefra til Sverige, den 10. april 1940. Det er til Sikkilsdalen vi drar når vi trenger å slappe av. Og på Jørstad her på Maihaugen er vi ofte. Dette var basen vår under de fantastiske OL-dagene i 1994.»

Igjen valgte kongen å snakke om verdiene i det Norske samfunnet. Dog ikke i like store ord som sist. Da ble sitatet «nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre» stående som et bilde på det norske samfunnet.

«Norge har mindre forskjeller enn mange andre land. Vi bærer i oss en felles historie om hva Norge både var og har blitt. Det gjør at vi deler mange erfaringer og minner, men også håp og drømmer. Vårt ønske for landet vårt er at vi sammen kan leve gode liv – i tillit, fellesskap og raushet.»

Hele talen kan du se her:

Unge arrangører

Det var kongen og dronningens eget ønske at unge mennesker, og spesielt yrkesfagelever skulle ha fremtredende roller under kongeparets reise i Innlandet.

Under hagefesten vises dette tydelig. Det er 250 elever fra 13 videregående skoler i Hedmark og Oppland som har bidratt med alt fra mat til dekorering og kunstneriske innslag underveis.

Folket som representerer Norge

Det er en bredt sammensatt gruppe som er invitert til kongeparets hagefest. Det var spenning i lufta i slutten av mai da invitasjoner til de 600 personene fra Hedmark og Oppland, 300 fra hvert fylke, fikk invitasjoner i posten.

En av de inviterte er Marit Tordhol fra Lesja. Hun driver en bedrift og postmannen kom inn med det spesielle brevet.

– Da jeg så at det var et brev fra slottet ba jeg ham vente i tilfelle jeg skulle besvime, sa hun til NRK.

Marit Tordhol holdt seg stående og har tatt bunaden på for å delta på hagefesten.