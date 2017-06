Dronningen hadde fått god hjelp av fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, og funnet ut at Hedmark har 10 kvinnelige ordførere og 12 mannlige ordførere.

– Det er ikke dårlig, sa dronningen, som høstet applaus og jubel for dette under talen sin. Hun understreket at det fortsatt er litt å gå på for 16 av 48 ordfører Innlandet sett under ett er kvinner.

– Her har de litt å gå på. Kanskje det er omvendt når vi kommer tilbake neste gang, sa dronningen.

Jubileumsreise i Innlandet

Siden søndag har kong Harald og dronning Sonja vært på besøk i Hedmark og Oppland. Besøket er en del av kongeparets jubileumsreise i forbindelse med at begge fyller 80 år i år.

De har besøkt Hamar, Ringsaker, Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Nord-Fron og avsluttet de fire dagene i Nord-Odal og Kongsvinger på onsdag.

De har blant annet seilt med Skibladner, besøkt Middelalderfestivalen, sett Urbane Totninger, spist kake med 80-åringer i Gjøvik, sett festforestillingen «Slått over slott seg bygger» på Kvamsfjellet, hatt hagefest for 600 personer på Maihaugen, og dessuten besøkt Kvinnemuseet.

På Maihaugen holdt 18 år gamle Marte Sklet Johansen en tale om selvmord blant unge og om det store presset unge er utsatt for.

Modig tale rørte kongelige og gjester Du trenger javascript for å se video.

Kong Harald: – Vårt ønske for landet er at vi sammen kan leve gode liv

Kongens tale på Maihaugen Du trenger javascript for å se video.

Tilbake på museum

Kongeparet avsluttet sitt besøk i Innlandet i festningsbyen Kongsvinger i ettermiddag.

Dronningen åpnet Kvinnemuseet, som er det eneste i sitt slag i Norge, i 1995. I dag kom hun tilbake for å se den nye utstillingen som nettopp har åpnet.

– Vi setter veldig pris på besøket. Personlig mener jeg at dronningen har vært en døråpner. Hun har kjempet sine kamper og det tenker jeg er et viktig signal til oss som ikke er dronninger, sier Mona Pedersen, avdelingsdirektør ved Anno museum avdeling Kongsvingerregionen.

Foto: Anne Næsheim / nrk

Ved Kvinnemuseet fikk kongeparet se den nye hovedutstillingen "Lek for livet". De fikk også se den nye jubileumsutstillingen i forbindelse med 150-årsjubileet til Dagny Juel før turen gikk videre til Kongsvinger festning.

Dronningen oppsummerte besøket sitt i Hedmark og Oppland under sitt besøk i Kongsvinger.

Med kvinner i fokus

Dronningen skrøt spesielt av at Hedmark og Oppland gjør seg bemerket med å ha mange kvinnelige ordførere. Hun hadde talt seg fram til at Innlandet har 16 kvinner i ordførerjobben, men understreket at det er noe å gå på med tanke på at det er 48 kommuner. Dronningen sa at hun håper at det er enda flere neste gang hun kommer på besøk.

Se dronningens tale:

Kongeparet avsluttet jubileumsreise Du trenger javascript for å se video.

Dronningen snakket om viktigheten av arbeidet som blir gjort ved kvinnemusseet ved å dokumentere kvinners historie og la kvinnene fortelle historien.

– Både vår felles historie og sine egne spennende, personlige fortellinger, sa dronningen.

I talen la dronningen også vekt på at hver og en av oss har et ansvar for å skape det samfunnet vi ønsker å leve i. Dronningen oppfordret til å søke til de andre stemmene. De stemmene som ikke blir hørt.

– Det kan gi oss innsikt og berike oss, sa dronning Sonja.

Mange har møtt fram for å se kongeparet i Innlandet de siste dagene. Det har kongeparet satt pris på.

GA KONGEN BLOMSTER: Nilja Noer-Johansen ga kongen blomster under besøket i Kongsvinger. Foto: Anne Næsheim / nrk

– Dette har vært en minnerik opplevelse, sa dronningen før hun avsluttet med diktet "Vennskap" av Hans Børli.