Kongelig feiring i Nord-Fron

Kongeparet er i gang med sin andre dag på jubileumsreisen i Hedmark og Oppland. Skyssen som skal frakte kongeparet fra Rondablikk til Høgfjellsscena i Nord-Fron er staselig. Også dølahesten Bjonfrida blir ekstra pyntet til det ærefulle oppdraget.

– Her skal det til både hårspray og glanspray, forteller kusk Ingunn Tofte.

Får oppleve mye

Turen er ikke så lang, men kongeparet får oppleve mye på turen.

– På vegen opp får de et innslag med dans og tåkelur. Når de kommer fram står det et kor klart for å synge «Fola, fola Blakken». Og konserten på Høgfjelsscena blir jo veldig flott, med mange forskjellige innslag, sier Tofte.

Tofte er spent før møtet med kongeparet.

– Dette blir en stor opplevelse. Jeg har tenkt veldig mye på hva jeg skal si. Men det blir jo litt opp til kongeparet, sier Tofte.

Fletter hår og leser krim

Madeleine Hallingrød Mølmen skal opptre for kongeparet. Hun leser litt i ei krimbok mens venninna Mina Letrud fletter håret hennes.

– Det er greit å se presentabel ut når en skal fremføre noe for kongeparet, sier Mina.