Kommune krevde for mye egenbetaling

Langtidspasienter ved Sør-Odal alders- og sykehjem kan ha blitt avkrevd for mye egenbetaling i 2011-2015, skriver Glåmdalen. Rådmann Rune Hallingstad beklager tabben, og sier at alle som har betalt for mye skal få penger tilbake i løpet av sommeren.