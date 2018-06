Ulven har angrepet sauer ved setrene i Gammeldalen i Tynset i natt, og flere skadde lam og søyer er avlivet i morgentimene, forteller fellingsleder Jo Esten Trøan.

I går gikk bygdefolk manngard for å lete etter kadavre. I alt er det funnet 110 døde sauer i områdene der ulven har vært i Tynset, Rendalen og Tolga. Det gjør angrepet til det største i Norge så langt i sommer.

– I tillegg til de 110 er det nok flere kadavre som ikke er funnet, sier Trøan.

Kriseberedskap

Sindre Wardenær er en av saueeierne som har mistet mange dyr de siste dagene. Han har foreløpig ikke full oversikt over hvor mange.

– Det går hardt innpå oss. Det ser svart ut akkurat nå, sier han.

PREGET: Sauebonde Sindre Wardenær er fortvila over situasjonen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Tolga kommune har opprettet kriseberedskap med tanke på saueeierne som er rammet.

Ordfører Ragnhild Aashaug forteller at flere gårdbrukere har mistet en stor del av besetningen. Enkelte har mistet to av tre lam.

– Det oppleves som en katastrofe for den enkelte bonde som blir utsatt for dette, det er en stor påkjenning med å lete etter kadaver, ta livet av skadd sau som er i live. Flere er også usikre på erstatningsordningene, sier Aashaug.

Hun sier de løpende vurderer hvordan de kan bistå best mulig. Onsdag kveld er det et stort informasjonsmøte for dem som er berørt.

Jakt pågår

Et fellingslag med fire jegere jakter på ulven dag og natt, men de har fortsatt ikke sett den.

– Fellinga er avhengig av observasjoner eller at vi har situasjoner der vi er tett innpå, sier fellingsleder Jo Esten Trøan.

Mandag var de svært nær ulven, og avverget ifølge Trøan trolig et større angrep, men de så den ikke.

Han sier de har fått dispensasjon til å bruke hund i jakta – såkalt «løs på drevet halsende hund», som betyr at hunden springer løs mens den driver viltet foran seg. Men – da er de avhengig av helt ferske spor.